Мужчина нашел жуткую капсулу времени в саду: содержимое напугало его еще больше (фото)

Один британец занимался садовыми работами и нашел странную находку из прошлого. По словам мужчины, найденные вещи позволили ему узнать историю одной семьи из прошлого.

Related video

Автор поста говорит, что поднимал плиты, где и нашел неожиданную коробку, говорится в заметке в Reddit.

Мужчина рассказывает, что между тротуарной плиткой и плитами его внимание привлекла странная коробка. Когда британец открыл ее, то увидел неожиданные находки.

"После того, как убрал немного гравия и земли, открыл эту жуткую маленькую коробку. Я не совсем уверен, что из этого делать, но внутри — несколько интересных памятных вещей и очаровательный портрет молодой женщины с подписью "Odette" на обороте", — написал мужчина.

Находка мужчины в саду Фото: Reddit

Он отметил, что коробка претерпела "довольно серьезные повреждения от огня", но чудом выдержала влияние среды в течение многих лет. Надеясь передать ее семье того, кто примерно 90 лет назад закопал шкатулку.

"Единственная информация, которую можно идентифицировать, — это "Odette", написанное на обороте рисунка. Но карманный справочник был издан в 1939 году", — пишет автор поста.

Затем британец написал, что ему удалось найти предыдущего владельца дома и связаться с его родственницей по имени Лин. Он узнал, что шкатулку закопала сестра покойной матери Лин, но сама она об этом совсем не знала.

"Лин некоторое время жила в этом доме. Она сказала, что чувствовала себя там некомфортно. Дом сначала принадлежал сестре ее матери, Одетт, которая жила там до своей смерти в начале 80-х. Она узнала рисунок, ожерелья и брошь-бабочку как вещи Одетт", — написал герой истории.

Он добавляет, что Лин не знала о ней много, ведь та, похоже, держалась в стороне. Также женщина вспомнила, что Одетт осталась вдовой и не имела детей.

"И ее мама, и Одетт были практикующими виканками, но часто ссорились из-за церкви. Церковь распалась, когда Лин была подростком, где-то в 60-х. Ее вели из дома Одетт, и она состояла только из четырех других женщин. Я показал ей вещи, и она сказала, что, поскольку Одетт была единственной сестрой ее матери, то она должна была быть замужем за тем человеком, чья могила, к сожалению, была разграблена, — или с братом, упомянутым там же", — добавляет новые детали автор поста.

После исследования загадочной шкатулки, мужчина вместе с Лин решили встретиться возле дома и перезахоронить находку. Впоследствии они выбрать подходящее место, где решили "отдать земле" найденные сокровища.

Реакция соцсетей

Ряд пользователей были поражены тем, что автор поста нашел такие вещи. Больше всего предпочтений получили такие реплики:

"Думаю, замечательно, что вы решили перезахоронить шкатулку. Какое хорошее маленькое приключение для вас!";

"Спасибо, что поделились продолжением! Пожалуйста, держите нас в курсе дальнейших событий";

"Невероятная история. Обычные вещи часто могут рассказать необычную историю жизни людей";

"Немного жутко, действительно, но это хорошая история для книги или фильма".

Ранее Фокус рассказывал, что мужчина нашел "самые крутые артефакты" у себя в саду. Обычная прогулка с металлоискателем привела к находке таинственного сундука, происхождение которого до сих пор остается загадкой.

Впоследствии стало известно, как пара убирала мусор в саду и наткнулась на неожиданный сюрприз. Когда они разбирали мусор в саду вблизи дома, то не ожидали посреди местности найти странное углубление.