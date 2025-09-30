Чоловік знайшов моторошну капсулу часу в саду: вміст налякав його ще більше (фото)

Один британець займався садовими роботами та знайшов дивну знахідку з минулого. За словами чоловіка, знайдені речі дозволили йому дізнати історію однієї родини з минулого.

Автор посту каже, що підіймав плити, де і знайшов неочікувану коробку, йдеться в дописі в Reddit.

Чоловік розповідає, що поміж тротуарною плиткою та плитами його увагу привернула дивна коробка. Коли британець відкрив її, то побачив неочікувані знахідки.

"Після того, як прибрав трохи гравію та землі, відкрив цю моторошну маленьку коробку. Я не зовсім упевнений, що з цього робити, але всередині — кілька цікавих пам’ятних речей і чарівний портрет молодої жінки з підписом "Odette" на звороті", — написав чоловік.

Знахідка чоловіка в саду Фото: Reddit

Він зазначив, що коробка зазнала "доволі серйозних пошкоджень від вогню", але дивом витримала вплив середовища протягом багатьох років. Сподіваючись передати її родині того, хто приблизно 90 років тому закопав скриньку.

"Єдина інформація, яку можна ідентифікувати, — це "Odette", написане на звороті малюнка. Але кишеньковий довідник був виданий у 1939 році", — пише автор посту.

Потім британець написав, що йому вдалося знайти попереднього власника будинку та зв’язатися з його родичкою на ім’я Лін. Він дізнався, що скриньку закопала сестра покійної матері Лін, але сама вона про це зовсім не знала.

"Лін деякий час жила в цьому будинку. Вона сказала, що почувалася там некомфортно. Будинок спершу належав сестрі її матері, Одетт, яка жила там до своєї смерті на початку 80-х. Вона упізнала малюнок, намиста та брошку-метелика як речі Одетт", — написав герой історії.

Він додає, що Лін не знала про неї багато, адже та, схоже, трималася осторонь. Також жінка згадала, що Одетт залишилася вдовою й не мала дітей.

"І її мама, і Одетт були практикуючими віканками, але часто сварилися через церкву. Церква розпалася, коли Лін була підлітком, десь у 60-х. Її вели з дому Одетт, і вона складалася лише з чотирьох інших жінок. Я показав їй речі, і вона сказала, що, оскільки Одетт була єдиною сестрою її матері, то вона мала бути одружена з тим чоловіком, чию могилу, на жаль, було пограбовано, — або з братом, згаданим там же", — додає нові деталі автор посту.

Після дослідження загадкової скриньки, чоловік разом з Лін вирішили зустрітися біля будинку та перепоховати знахідку. Згодом вони вибрати відповідне місце, де вирішили "віддати землі" знайдені скарби.

