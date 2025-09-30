Загадочный "волосатый" объект упал с неба: полиция оцепила место, эксперты разводят руками

Жители севера Аргентины оказались в замешательстве после того, как на ферму в Пуэрто-Тироле упал огромный цилиндр, покрытый странными черными волокнами.

Местные власти и эксперты по взрывотехнике осмотрели находку и заявили, что угрозы для людей она не представляет, однако происхождение объекта остается загадкой. Об этом пишет Daily Star.

47-летний фермер Рамон Рикардо Гонсалес первым обнаружил цилиндр длиной около 1,7 метра и диаметром 1,2 метра, зарытый в землю. На одном конце у него оказалось отверстие шириной 40 см, на другом — система клапанов и серийный номер. Поверхность была покрыта черными волокнами, напоминающими волосы.

Полиция и пожарные установили охранный периметр радиусом 30 метров, пока эксперты проверяли объект. Он не содержал топлива и взрывчатых веществ, но специалисты предполагают, что это может быть космический мусор — например, часть топливного бака ракеты SpaceX.

В соцсетях находку уже прозвали "гигантским париком". Один из пользователей пошутил: "Никому не опасен. Разве что если приземлится прямо на вас".

Специалисты предполагают, что это может быть космический мусор Фото: Jam Press

Эксперты предупреждают: по мере того как компании вроде SpaceX и Amazon выводят на орбиту все больше спутников, риск падения обломков на Землю возрастает. В январе аналогичный случай произошел в Кении, где металлическое кольцо рухнуло на деревню, напугав жителей.

Ученые опасаются, что отсутствие контроля над космическими отходами может угрожать как экологии, так и будущим миссиям.

Регион Чако, где обнаружили цилиндр, уже известен своими "космическими загадками". Здесь находится Кампо-дель-Сьело — место падения метеоритов около 4000 лет назад. В 2016 году там нашли железный метеорит весом более 30 тонн, один из крупнейших в мире.

