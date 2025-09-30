Загадковий "волохатий" об'єкт упав із неба: поліція оточила місце, експерти розводять руками

Жителі півночі Аргентини збентежилися після того, як на ферму в Пуерто-Тіролі впав величезний циліндр, вкритий дивними чорними волокнами.

Місцева влада та експерти з вибухотехніки оглянули знахідку і заявили, що загрози для людей вона не становить, проте походження об'єкта залишається загадкою. Про це пише Daily Star.

47-річний фермер Рамон Рікардо Гонсалес першим виявив циліндр завдовжки близько 1,7 метра і діаметром 1,2 метра, заритий у землю. На одному кінці в нього виявився отвір завширшки 40 см, на іншому — система клапанів і серійний номер. Поверхня була вкрита чорними волокнами, що нагадують волосся.

Поліція і пожежники встановили охоронний периметр радіусом 30 метрів, поки експерти перевіряли об'єкт. Він не містив палива і вибухових речовин, але фахівці припускають, що це може бути космічне сміття — наприклад, частина паливного бака ракети SpaceX.

У соцмережах знахідку вже прозвали "гігантською перукою". Один із користувачів пожартував: "Нікому не небезпечна. Хіба що якщо приземлиться прямо на вас".

Фахівці припускають, що це може бути космічне сміття Фото: Jam Press

Експерти попереджають: у міру того як компанії на кшталт SpaceX і Amazon виводять на орбіту все більше супутників, ризик падіння уламків на Землю зростає. У січні аналогічний випадок стався в Кенії, де металеве кільце впало на село, налякавши жителів.

Вчені побоюються, що відсутність контролю над космічними відходами може загрожувати як екології, так і майбутнім місіям.

Регіон Чако, де виявили циліндр, уже відомий своїми "космічними загадками". Тут знаходиться Кампо-дель-Сьєло — місце падіння метеоритів близько 4000 років тому. У 2016 році там знайшли залізний метеорит вагою понад 30 тонн, один із найбільших у світі.

