Сантехник пришел чинить бойлер и наткнулся на ценную находку: владелица была шокирована (фото)

Британка из города Ковентри Хелен Меткалф вызвала специалиста, который должен был починить ее бойлер. Когда специалист начал проверять технику, то случайно нашел редкий артефакт, который может стоить солидную сумму.

Оказалось, что сантехник проверял трубы на чердаке и нашел очень странный меч, говорится в заметке женщины в X.

По словам Хелен, ремонтник проверял работу систем и выбрался на гору, где и обнаружил старинный артефакт. По словам женщины, он заявил, что это "самое интересное, что когда-либо видел на чьем-то чердаке".

Хелен рассказала, что ответила: "Извините, что?". А потом поделилась фото найденного меча, который принес ремонтник.

Сантехник нашел меч на чердаке Фото: X (Twitter) Он мог принадлежать офицеру Воздушных сил Фото: X (Twitter)

Раскрыв больше информации, Хелен узнала, что он был изготовлен между 1805 и 1954 годами компанией Wilkinson Sword Co Ltd, которая когда-то делала мечи для пехоты.

Сейчас женщина думает, что с ним делать и спросила совета в сети, как ей следует поступить. В то же время журналисты The Mirror указывают, что стоимость мечей Королевских военно-воздушных сил (RAF) зависит от возраста, производителя, состояния и исторической значимости.

Современные модели и реплики обычно стоят от £225 (почти 10,8 тыс. грн) до £650 (около 31,2 тыс. грн). Тогда как старые или антикварные экземпляры, особенно со времен Георга V или военных периодов, могут превышать £1 000 (почти 48 тыс. грн).

Больше всего на цену влияют сохранность, происхождение и производитель. Мечи от известных мастерских, в частности Wilkinson Sword, ценятся выше, а наличие документов или подтвержденной истории делает находку еще более ценной.

Реакция соцсетей

Люди были поражены открытием и положительно отреагировали на находку. Наибольшее одобрение получили такие реплики:

"Замечательная находка";

"Похоже, что это меч образца ВВС (RAF), который офицеры покупали частным образом, он не был выдан официально. Стоит немало".

"Это церемониальный парадный меч офицера Королевского флота — у меня такой есть для моего парадного мундира No.1. Они недешевые, так что это действительно хорошая находка!";

"Я советую обратиться к шоу Antiques Roadshow, чтобы узнать стоимость";

"Это очень увлекательно. Возможно, я увижу этот меч в будущем на Antiques Roadshow".

