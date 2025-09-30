Сантехнік прийшов лагодити бойлер і натрапив на цінну знахідку: власниця була шокована (фото)

Британка з міста Ковентрі Гелен Меткалф викликала спеціаліста, який мав полагодити її бойлер. Коли фахівець почав перевіряти техніку, то випадково знайшов рідкісний артефакт, який може коштувати солідну суму.

Related video

Виявилося, що сантехнік перевіряв труби на горищі та знайшов дуже дивний меч, йдеться в дописі жінки в X.

За словами Гелен, ремонтник перевіряв роботу систем і вибрався на гору, де і виявив старовинний артефакт. За словами жінки, він заявив, що це "найцікавіше, що коли-небудь бачив на чиємусь горищі".

Хелен розповіла, що відповіла: "Вибачте, що?". А потім поділилася фото знайденого меча, який приніс ремонтник.

Сантехнік знайшов меч на горищі Фото: X (Twitter) Він міг належати офіцеру Повітряних сил Фото: X (Twitter)

Розкривши більше інформації, Гелен дізналася, що його виготовили між 1805 і 1954 роками компанією Wilkinson Sword Co Ltd, яка колись робила мечі для піхоти.

Наразі жінка думає, що з ним роботи та запитала поради в мережі, як їй слід вчинити. Водночас журналісти The Mirror вказують, що вартість мечів Королівських військово-повітряних сил (RAF) залежить від віку, виробника, стану та історичної значимості.

Сучасні моделі та репліки зазвичай коштують від £225 (майже 10,8 тис. грн) до £650 (близько 31,2 тис. грн). Тоді як старі чи антикварні екземпляри, особливо з часів Георга V або воєнних періодів, можуть перевищувати £1 000 (майже 48 тис. грн).

Найбільше на ціну впливають збереженість, походження та виробник. Мечі від відомих майстерень, зокрема Wilkinson Sword, цінуються вище, а наявність документів або підтвердженої історії робить знахідку ще більш цінною.

Реакція соцмереж

Люди були вражені відкриттям та позитивно відреагували на знахідку. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Чудова знахідка";

"Схоже, що це меч зразка ВПС (RAF), який офіцери купували приватно, він не був виданий офіційно. Коштує чимало".

"Це церемоніальний парадний меч офіцера Королівського флоту — у мене такий є для мого парадного однострою No.1. Вони недешеві, тож це справді гарна знахідка!";

"Я раджу звернутися до шоу Antiques Roadshow, щоб дізнатися вартість";

"Це дуже захопливо. Можливо, я побачу цей меч у майбутньому на Antiques Roadshow".

Раніше Фокус розповідав про послання з минулого в стіні старого будинку. Попередні власники залишили за стіною пластиковий скелет в одязі із запискою всередині кишені.

Згодом стало відомо, що загадковий "волохатий" об'єкт упав із неба. Жителі півночі Аргентини збентежилися після того, як на ферму в Пуерто-Тіролі впав величезний циліндр, вкритий дивними чорними волокнами.