Боксеры сражались за титул самой старой колбаски: кулачный бой решил столетний спор (фото)

Двое боксеров сошлись на ринге в городе Мюльхаузен (Германия), чтобы решить многовековой спор между регионами. Представители Нюрнберга и Тюрингии соревновались за право называть свою колбасу старейшей в мире.

Как сообщает The Washington Post, событие стало кульминацией исторических дебатов о происхождении немецкого братвурста. Бой организовали ресторатор София Гиллепрандт из Нюрнберга и директор музея колбасок Томас Мауэр из Тюрингии.

"Сегодня вечером важная ночь в истории", — заявила Гиллепрандт перед началом боя.

Участники перед боем в Мюльхаузене

Спор обострился после находки исследователей из Эрфурта. Они обнаружили документ 1269 года с упоминанием о жаровне на Купеческом мосту, где, вероятно, готовили колбасы.

"Братвурст в Тюрингии — это не просто блюдо, которое можно поесть, это также образ жизни, дело сердца, культурное достояние", — сказал Мауэр.

Нюрнберг отстаивал свои права на основании документов 1419 года. Ресторан "Zum Gulden Stern" в городе работает на том же месте более 600 лет.

На ринге победу одержал представитель Тюрингии. 40-летний Даниэль Берц победил 59-летнего Хассана Арли из Нюрнберга в четвертом раунде.

Боксер-победитель Даниэль Берц Фото: Скриншот

"У нас самая старая, самая традиционная и лучшая колбаса!", — объявил Мауэр после победы.

Гиллепрандт признала результат боя.

"Я думаю, это войдет в учебники по истории колбасок", — сказала она.

Напомним, что соперничество между немецкими регионами за звание автора самой старой колбаски длится веками. Подобные дебаты являются характерным явлением для немецкой культуры, где традиции питания тесно связаны с региональной идентичностью.

