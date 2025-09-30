Боксери билися за титул найстарішої ковбаски: кулачний бій вирішив столітню суперечку (фото)

Двоє боксерів зійшлися на рингу у місті Мюльхаузен (Німеччина), щоб вирішити багатовікову суперечку між регіонами. Представники Нюрнберга та Тюрінгії змагалися за право називати свою ковбасу найстарішою у світі.

Related video

Як повідомляє The Washington Post, подія стала кульмінацією історичних дебатів про походження німецького братвурста. Бій організували рестораторка Софія Гіллепрандт з Нюрнберга та директор музею ковбасок Томас Мауер з Тюрінгії.

"Сьогодні ввечері важлива ніч в історії", — заявила Гіллепрандт перед початком бою.

Учасники перед боєм у Мюльхаузені

Суперечка загострилася після знахідки дослідників з Ерфурта. Вони виявили документ 1269 року зі згадкою про жаровню на Купецькому мосту, де, ймовірно, готували ковбаси.

"Братвурст у Тюрінгії — це не просто страва, яку можна поїсти.Це також спосіб життя, справа серця, культурне надбання", — сказав Мауер.

Нюрнберг відстоював свої права на підставі документів 1419 року. Ресторан "Zum Gulden Stern" у місті працює на тому ж місці понад 600 років.

На рингу перемогу здобув представник Тюрінгії. 40-річний Даніель Берц переміг 59-річного Хассана Арлі з Нюрнберга у четвертому раунді.

Боксер-переможець Даніель Берц Фото: Скриншот

"У нас найстаріша, найтрадиційніша та найкраща ковбаса!", — оголосив Мауер після перемоги.

Гіллепрандт визнала результат бою.

"Я думаю, це увійде до підручників з історії ковбасок", — сказала вона.

Нагадаємо, що суперництво між німецькими регіонами за звання автора найстарішої ковбаски триває століттями. Подібні дебати є характерним явищем для німецької культури, де традиції харчування тісно пов'язані з регіональною ідентичністю.

Як повідомляв Фокус, жінка під виглядом ковбаси намагалася ввезти до України техніку Apple та люксові сумки.

Фокус також писав, що "Укрпошта" продаватиме у поштових відділеннях ковбасу.