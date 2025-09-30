Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

МирФан

Бывший пациент открыл "дом сострадания": бесплатно приютил родственников пациентов возле больницы (фото)

Бесплатно приютит родственников больных возле больницы
Бывший пациент открыл "дом сострадания" | Фото: Скриншот

В китайском городе Цзинань бывший пациент организовал бесплатный приют для родственников больных. 39-летний Чжэн Ган превратил арендованную квартиру во временное жильё для семей, которые не могут позволить себе гостиницы во время лечения близких в больнице.

Related video

Как сообщает South China Morning Post, инициатива возникла из-за личного опыта мужчины. В 2020 году ему диагностировали опухоль головного мозга, и во время лечения он заметил, что многие родственники пациентов ночуют на полу больницы.

"Он попал под дождь, поэтому знал, как важно держать зонтик для других", — написал один из пользователей сети.

В 2022 году Чжэн арендовал квартиру вблизи больницы Цилу Шаньдунского университета. Он обустроил помещение двухъярусными кроватями, что позволяет принимать до 15 человек одновременно.

Дом сострадания предлагает двухъярусные кровати
Дом сострадания предлагает двухъярусные кровати
Фото: Скриншот

"Дом сострадания" предлагает не только жилье, но и базовые продукты. Гости имеют доступ к рису, лапше и маслу для приготовления пищи.

Чжэн также работает медицинским сопровождающим, помогая пациентам ориентироваться в больнице. Эта профессия стала популярной в Китае из-за потребности в сопровождении пожилых людей и тех, кто лечится без родственников.

Довольно часто Чжэн помогает родственникам пациентов
Довольно часто Чжэн помогает родственникам пациентов
Фото: Скриншот

За четыре года существования проекта более 300 семей воспользовались помощью Чжена. Некоторые оставались на несколько дней, другие — до месяца.

Ежемесячные расходы на аренду составляют около 1000 юаней (5 тыс. 740 грн). Для сравнения, номер в отеле неподалеку стоит от 150 юаней (820 грн) в сутки.

Чжэн Ган приветствует родственников пациентов возле больницы
Фото: Скриншот

"Он помогает тем, кто отягощен болезнью, увидеть свет надежды", — отметил другой пользователь соцсетей.

Напомним, что в Китае существует острая потребность во временном жилье для родственников пациентов, особенно в крупных медицинских центрах. Многие семьи из провинций вынуждены тратить значительные средства на проживание во время длительного лечения близких в столичных больницах.

Как сообщал Фокус, женщина выиграла 6 миллионов благодаря совету ChatGPT и отдала все деньги на благотворительность.

Фокус также писал, что история с Назарием Гусаковым, который собирал деньги на лечение, а тратил не очень ясно на что, будет иметь положительный эффект на благотворительность в Украине.