Бывший пациент открыл "дом сострадания": бесплатно приютил родственников пациентов возле больницы (фото)

В китайском городе Цзинань бывший пациент организовал бесплатный приют для родственников больных. 39-летний Чжэн Ган превратил арендованную квартиру во временное жильё для семей, которые не могут позволить себе гостиницы во время лечения близких в больнице.

Как сообщает South China Morning Post, инициатива возникла из-за личного опыта мужчины. В 2020 году ему диагностировали опухоль головного мозга, и во время лечения он заметил, что многие родственники пациентов ночуют на полу больницы.

"Он попал под дождь, поэтому знал, как важно держать зонтик для других", — написал один из пользователей сети.

В 2022 году Чжэн арендовал квартиру вблизи больницы Цилу Шаньдунского университета. Он обустроил помещение двухъярусными кроватями, что позволяет принимать до 15 человек одновременно.

Дом сострадания предлагает двухъярусные кровати Фото: Скриншот

"Дом сострадания" предлагает не только жилье, но и базовые продукты. Гости имеют доступ к рису, лапше и маслу для приготовления пищи.

Чжэн также работает медицинским сопровождающим, помогая пациентам ориентироваться в больнице. Эта профессия стала популярной в Китае из-за потребности в сопровождении пожилых людей и тех, кто лечится без родственников.

Довольно часто Чжэн помогает родственникам пациентов Фото: Скриншот

За четыре года существования проекта более 300 семей воспользовались помощью Чжена. Некоторые оставались на несколько дней, другие — до месяца.

Ежемесячные расходы на аренду составляют около 1000 юаней (5 тыс. 740 грн). Для сравнения, номер в отеле неподалеку стоит от 150 юаней (820 грн) в сутки.

Чжэн Ган приветствует родственников пациентов возле больницы Фото: Скриншот

"Он помогает тем, кто отягощен болезнью, увидеть свет надежды", — отметил другой пользователь соцсетей.

Напомним, что в Китае существует острая потребность во временном жилье для родственников пациентов, особенно в крупных медицинских центрах. Многие семьи из провинций вынуждены тратить значительные средства на проживание во время длительного лечения близких в столичных больницах.

