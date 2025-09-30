Колишній пацієнт відкрив "будинок співчуття": безкоштовно прихищає родичів хворих біля лікарні (фото)

У китайському місті Цзінань колишній пацієнт організував безкоштовний притулок для родичів хворих. 39-річний Чжен Ган перетворив орендовану квартиру на тимчасове житло для сімей, які не можуть дозволити собі готелі під час лікування близьких у лікарні.

Як повідомляє South China Morning Post, ініціатива виникла через особистий досвід чоловіка. У 2020 році йому діагностували пухлину головного мозку, і під час лікування він помітив, що багато родичів пацієнтів ночують на підлозі лікарні.

"Він потрапив під дощ, тому знав, як важливо тримати парасольку для інших", — написав один із користувачів мережі.

У 2022 році Чжен орендував квартиру поблизу лікарні Цілу Шаньдунського університету. Він облаштував приміщення двоярусними ліжками, що дозволяє приймати до 15 осіб одночасно.

Будинок співчуття пропонує двоярусні ліжка Фото: Скриншот

"Будинок співчуття" пропонує не лише житло, але й базові харчі. Гості мають доступ до рису, локшини та олії для приготування їжі.

Чжен також працює медичним супровідником, допомагаючи пацієнтам орієнтуватися у лікарні. Ця професія стала популярною в Китаї через потребу у супроводі людей похилого віку та тих, хто лікується без родичів.

Досить часто Чжен допомагає родичам пацієнтів Фото: Скриншот

За чотири роки існування проєкту понад 300 сімей скористалися допомогою Чжена. Деякі залишалися на кілька днів, інші — до місяця.

Щомісячні витрати на оренду складають близько 1000 юанів (5 тис. 740 грн). Для порівняння, номер у готелі неподалік коштує від 150 юанів (820 грн) за добу.

Чжен Ган вітає родичів пацієнтів біля лікарні Фото: Скриншот

"Він допомагає тим, хто обтяжений хворобою, побачити світло надії", — зазначив інший користувач соцмереж.

Нагадаємо, що в Китаї існує гостра потреба у тимчасовому житлі для родичів пацієнтів, особливо у великих медичних центрах. Багато сімей з провінцій змушені витрачати значні кошти на проживання під час тривалого лікування близьких у столичних лікарнях.

