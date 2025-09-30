Пассажиру отказали в посадке на рейс из-за непредвиденной "катастрофы с украшением" (фото)

Британец Дэниел Ротар рассказал, что пережил ужасный опыт во время полета. Причиной тому было одно его украшение, которое он носил с начала этого года.

Сам мужчина говорит, что пообещал "никогда больше" не носить это украшение после того, как ему отказали в посадке на самолет, говорится в заметке мужчины в X.

Он рассказывает, что его кольцо не снимается с пальца буквально перед посадкой. Это и привело к тому, что он оказался в стрессовой ситуации.

"Ааа... это... нехорошо. У моего Samsung Galaxy Ring начала разбухать батарея. Прямо на моем пальце. И как раз перед посадкой на самолет. Теперь я не могу его снять, и это больно", — написал мужчина.

Впоследствии сам Дэниэль объяснил, что купил его в январе 2025 года. Некоторые кольца Samsung стоят £399 (примерно 19 000 грн), в зависимости от модели.

Кольцо Дэниела Фото: X (Twitter) Мужчина не мог снять ее перед посадкой Фото: X (Twitter)

"Я его купил и носил с января 2025-го. Не имею представления о состоянии батареи (никогда не проверял и даже не уверен, видно ли это в приложении). Думаю, с батареей точно были проблемы, потому что она перестала держать заряд больше 1,5 дня. Когда я только получил кольцо, оно работало почти семь дней, как и было заявлено, так что я даже перестал заряжать его регулярно. Когда оно раздулось, в батарее уже совсем не было заряда", — говорит мужчина.

Впоследствии оказалось, что именно повлияло на его путешествие. Британец говорит, что отказали в посадке из-за этого (а он был в пути уже 47 часов), а потому ему пришлось платить за отель и лететь домой на следующий день".

Из-за этого кольца, которое сильно раздуло его палец, Дэниела отправили в больницу, где и сняли ему это кольцо. Можно увидеть, что батарея полностью раздулась.

"Никогда больше не надену смарткольцо", — написал британец

Представитель Samsung отреагировала на эту историю. По словам спикера, именно безопасность наших клиентов является приоритетом компании.

"Это чрезвычайно редкий случай, и мы находимся в прямом контакте с господином Ротаром, чтобы получить устройство и разобраться с проблемой", — говорится в тексте заявления.

