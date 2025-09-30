Пасажиру відмовили в посадці на рейс через непередбачену "катастрофу з прикрасою" (фото)

Британець Деніел Ротар розповів, що пережив жахливий досвід під час польоту. Причиною тому була одна його прикраса, яку він носив із початку цього року.

Сам чоловік каже, що пообіцяв "ніколи більше" не носити цю прикрасу після того, як йому відмовили у посадці на літак, йдеться в дописі чоловіка в X.

Він розповідає, що його кільце не знімається з пальця буквально перед посадкою. Це і призвело до того, що він опинився у стресовій ситуації.

"Ааа… це… недобре. У мого Samsung Galaxy Ring почала набрякати батарея. Прямо на моєму пальці. І якраз перед посадкою на літак. Тепер я не можу його зняти, і це боляче". — написав чоловік.

Згодом сам Деніель пояснив, що купив його у січні 2025 року. Деякі кільця Samsung коштують £399 (приблизно 19 000 грн), залежно від моделі.

Перстень Деніела Фото: X (Twitter) Чоловік не міг зняти її перед посадкою Фото: X (Twitter)

"Я його купив і носив з січня 2025-го. Не маю уявлення про стан батареї (ніколи не перевіряв і навіть не впевнений, чи це видно в застосунку). Думаю, з батареєю точно були проблеми, бо вона перестала тримати заряд більше ніж 1,5 дня. Коли я тільки отримав кільце, воно працювало майже сім днів, як і було заявлено, тож я навіть перестав заряджати його регулярно. Коли воно роздулося, у батареї вже зовсім не було заряду", — каже чоловік.

Згодом виявилося, що саме вплинуло на його подорож.Британець каже, що відмовили у посадці через це (а він був у дорозі вже 47 годин), а тому йому довелося платити за готель і летіти додому наступного дня".

Через цей перстень, який сильно роздув його палець, Деніела відправили в лікарню, де і зняли йому це кільце. Можна побачити, що батарея повністю роздулася.

"Ніколи більше не одягну смарткільце", — написав британець

Представник Samsung відреагувала на цю історію. За словами спікера, саме безпека наших клієнтів є пріоритетом компанії.

"Це надзвичайно рідкісний випадок, і ми перебуваємо у прямому контакті з паном Ротаром, аби отримати пристрій і розібратися з проблемою", — йдеться в тексті заяви.

