Колодец в гостиной: люди обсуждают необычное "архитектурное чудо" (фото)

Видео, в котором показан колодец, встроенный прямо в пол уютной гостиной, стало вирусным в TikTok, собрав 1,8 миллиона просмотров и тысячи комментариев.

Необычный элемент интерьера вызвал оживленные дискуссии в сети. Автор ролика, пользовательница @erin2nicol, опубликовала видео в TikTok.

В кадре показана комната с эркером и стеклянной панелью в полу, под которой скрывается настоящий колодец с растительностью внутри.

"Жутковато или круто?? Смешанные чувства у людей, наблюдающих за колодцем в нашей гостиной. Нам очень нравится", — гласит подпись к посту.

Гостиная с круглой стеклянной панелью в полу, под которой скрывается настоящий колодец Фото: TikTok

Мнения зрителей разделились. Одни увидели в необычном решении стильную дизайнерскую находку, другие сравнили его с кадрами из фильмов ужасов.

"Архитектурное чудо", — написал один из пользователей. Другой отметил: "Мне и окна ночью кажутся пугающими, а это было бы невыносимо". Некоторые вспомнили хоррор-ленту "Звонок", в которой жуткий колодец играет ключевую роль.

Издание Newsweek отмечает, что несмотря на спорные отклики, дизайн вызвал большой интерес на фоне тренда на уникальные решения в ремонте. Согласно исследованию Houzz за 2024 год, расходы на ремонт домов в США выросли на 60% за последние три года — с $15 000 (617 тысяч гривен) в 2020 году до $24 000 (987 тысяч гривен) в 2023 году. Чаще всего американцы обновляют кухни (29%), ванные комнаты (25–27%) и гостиные (21%).

Происхождение колодца в гостиной остается неизвестным. Автор ролика умолчала об этом.

