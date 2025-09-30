Колодязь у вітальні: люди обговорюють незвичайне "архітектурне диво" (фото)

Відео, в якому показано колодязь, вбудований прямо в підлогу затишної вітальні, стало вірусним у TikTok, зібравши 1,8 мільйона переглядів і тисячі коментарів.

Related video

Незвичайний елемент інтер'єру викликав жваві дискусії в мережі. Авторка ролика, користувачка @erin2nicol, опублікувала відео в TikTok.

У кадрі показана кімната з еркером і скляною панеллю в підлозі, під якою ховається справжній колодязь із рослинністю всередині.

"Моторошно чи круто??? Змішані почуття у людей, які спостерігають за колодязем у нашій вітальні. Нам дуже подобається", — свідчить підпис до посту.

Вітальня з круглою скляною панеллю в підлозі, під якою ховається справжній колодязь Фото: TikTok

Думки глядачів розділилися. Одні побачили в незвичайному рішенні стильну дизайнерську знахідку, інші порівняли його з кадрами з фільмів жахів.

"Архітектурне диво", — написав один із користувачів. Інший зазначив: "Мені й вікна вночі здаються страшними, а це було б нестерпно". Дехто згадав хоррор-стрічку "Дзвінок", у якій моторошний колодязь відіграє ключову роль.

Видання Newsweek зазначає, що попри суперечливі відгуки, дизайн викликав неабиякий інтерес на тлі тренду на унікальні рішення в ремонті. Згідно з дослідженням Houzz за 2024 рік, витрати на ремонт будинків у США зросли на 60% за останні три роки — з $15 000 (617 тисяч гривень) у 2020 році до $24 000 (987 тисяч гривень) у 2023 році. Найчастіше американці оновлюють кухні (29%), ванні кімнати (25-27%) і вітальні (21%).

Походження колодязя у вітальні залишається невідомим. Авторка ролика промовчала про це.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік під своїм будинком знайшов бункер часів Другої світової. Житель норвезького міста Тронхейм поділився своїм потрясінням після несподіваної знахідки. Під його житлом виявився величезний бункер часів Другої світової війни.

Також стало відомо, що пара розбагатіла після випадкової знахідки в стінах власного будинку. Подружжя з міста Нью-Баффало, штат Мічиган (США) знайшли заховані картини. Їхню цінність знахідки оцінюють у десятки тисяч доларів.