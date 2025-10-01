Отдых обернулся кошмаром: туристов ожидал неприятный сюрприз в номере отеля (фото)

Романтический отпуск обернулся неожиданностью для пары, которая заселилась в роскошный отель и обнаружила, что ванная комната не обеспечивает никакой приватности.

Фотография была опубликована на популярном форуме Reddit, но позже удалена. Большинство пользователей сходились во мнении, что подобный дизайн убивает всякую романтику и лишает приватности.

По словам гостей, их номер выглядел безупречно: стильная ванна, подсветка, деревянные полки. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что унитаз полностью окружен прозрачным стеклом. Лишь небольшая матовая вставка пыталась создать иллюзию уединения.

"Только что заселились в отель с супругой. Вот вид на ванную комнату с кровати", — подписали супруги фото. Пост мгновенно стал вирусным, успев собрать более 40 тысяч лайков и 2,5 тысячи комментариев.

Ванную комнату с прозрачными стенами видно с кровати Фото: Reddit

Реакция соцсетей

Комментаторы не скрывали сарказма:

"Ну вот, вся таинственность в ваших отношениях развеялась";

"Нет ничего романтичнее, чем когда твой супруг видит, как ты пользуешься туалетом".

Большинство сходились во мнении, что подобный дизайн убивает всякую романтику и лишает приватности. Некоторые пользователи Reddit предположили, что прозрачные стены — это не ошибка дизайна, а расчет, ведь это экономия пространства и хитрый бизнес-ход: отсутствие приватности мешает компаниям селить сотрудников вместе, вынуждая их бронировать больше отдельных номеров.

"Стиль тут ни при чем. Это дешевле, чем стены", "Это сделано, чтобы люди не делили комнаты, а платили за отдельные", — писали пользователи форума.

Оказалось, что подобные "стеклянные туалеты" встречаются в отелях по всему миру. В Германии они бывают даже с биде, а в Швейцарии стеклянная стена не дает шанса уединиться.

