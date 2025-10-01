Відпочинок обернувся кошмаром: туристів очікував неприємний сюрприз у номері готелю (фото)

Романтична відпустка обернулася несподіванкою для пари, яка заселилася в розкішний готель і виявила, що ванна кімната не забезпечує жодної приватності.

Фотографія була опублікована на популярному форумі Reddit, але пізніше видалена. Більшість користувачів сходилися на думці, що такий дизайн вбиває будь-яку романтику і позбавляє приватності.

За словами гостей, їхній номер мав бездоганний вигляд: стильна ванна, підсвічування, дерев'яні полиці. Але при найближчому розгляді виявилося, що унітаз повністю оточений прозорим склом. Лише невелика матова вставка намагалася створити ілюзію усамітнення.

"Щойно заселилися в готель із дружиною. Ось вид на ванну кімнату з ліжка", — підписало подружжя фото. Пост миттєво став вірусним, встигнувши зібрати понад 40 тисяч лайків і 2,5 тисячі коментарів.

Реакція соцмереж

Коментатори не приховували сарказму:

"Ну ось, уся таємничість у ваших стосунках розвіялася";

"Немає нічого романтичнішого, ніж коли твій чоловік бачить, як ти користуєшся туалетом".

Більшість сходилися на думці, що такий дизайн вбиває всяку романтику і позбавляє приватності. Деякі користувачі Reddit припустили, що прозорі стіни — це не помилка дизайну, а розрахунок, адже це економія простору і хитрий бізнес-хід: відсутність приватності заважає компаніям селити співробітників разом, змушуючи їх бронювати більше окремих номерів.

"Стиль тут ні до чого. Це дешевше, ніж стіни", "Це зроблено, щоб люди не ділили кімнати, а платили за окремі", — писали користувачі форуму.

Виявилося, що подібні "скляні туалети" трапляються в готелях по всьому світу. У Німеччині вони бувають навіть із біде, а у Швейцарії скляна стіна не дає шансу усамітнитися.

