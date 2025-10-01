"Никогда не получается": женщина объяснила почему не любит свои Дни рождения (видео)

Британка Эмми Сентисук говорит, что ее День рождения приходится на 3 января, что является худшим среди всех возможных вариантов. Пользователи сетей посоветовали несколько идей, как изменить этот вайб.

Женщина говорит, что пытается изменить ощущение "неудачи" на лучшее настроение из-за этой даты, рассказала британка в TikTok.

Ролик тревел-блогера стал популярным — набрал более 235 тыс. просмотров. По словам британки, ее день рождения, 3 января, приходится на послепраздничное настроение, намекая на Рождество (25 декабря) и Новый год (1 января).

"Я родилась в один из худших, если не в худший из всех дней года. Я искренне верю, что есть, возможно, только одна или две другие даты для дня рождения, которые хуже моей. Мой день рождения — 3 января", — говорит Эмма.

Она говорит, что детстве она любила свой день рождения, ведь всегда была дома на каникулах после Рождества. Когда она взрослой, то осознала недостатки раннего январского дня рождения.

Она противопоставила свой опыт дню рождения своего мужа Уэста, который родился 1 августа. Она сказала, что для его дня рождения "мы делаем что-то интересное дома", тогда как ее годовщина — это полная противоположность.

"Никто ничего не хочет делать. На следующий день все возвращаются на работу или в школу. Ни у кого нет денег. Все на Dry January, Veganuary или просто на диете. У меня никогда не получается по-настоящему замечательного дня", — говорит Эмма.

Сама она отмечает, что ей не нужны грандиозные празднования, но дата рождения всегда становится проблемой. Поэтому в этом году, чтобы изменить нарратив, женщина планирует поехать в небольшое путешествие в Европу и попросила совета с выбором.

Что говорят в сети

Комментарии заполонили рекомендации для холодных, но уютных направлений. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Я советую вам Осло. Здесь было холодно, но абсолютно прекрасно! Люди замечательные, и это действительно очень классный город";

"Как финн, я не могу поверить, что вы обошли все скандинавские страны. январь в самом холодном месте мира, почему бы и нет!? Хельсинки — замечательный, Стокгольм, Гетеборг, Копенгаген?";

"Копенгаген холодный, но уютный зимой: во всех ресторанах вечером свечи и пледы, и есть много чего посмотреть и сделать";

"Очень советую Исландию: это — самое магическое место зимой, потому что здесь есть Голубая лагуна, Северное сияние и ледниковые пещеры";

"Зря отвергаете Италию. Здесь между первым и шестым января у нас еще есть праздничные события — особенно в крупных городах, таких как Милан и Рим".

