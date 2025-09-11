Взрывная вечеринка: мужчины подожгли свечи на торте, которые оказались фейерверками (видео)

В немецком Мюнхене 20-летний Аскир Акан праздновал с семьей день рождения родственника, когда присутствующие решили зажечь свечи. За несколько секунд ребята поняли свою ошибку, которая рассмешила сеть.

Сам господин Акан говорит, что от страха ему с братом пришлось прятаться под стол из-за фейерверков и взрывов, как это видно на опубликованном видео в Instagram.

Ролик стал вирусным в сети — набрал почти 1 млн просмотров в сумме в TikTok и Instgram. Видео начинается невинно, когда гости зажигают на торте обычные праздничные свечи.

Но уже через несколько секунд празднование превратилось в настоящий ужас. Оказалось, что это были вовсе не обычные свечи, а бенгальские свечи-огни.

"Начался большой фейерверк, и я очень испугался. Сначала я был шокирован, мы с братом оба. Казалось, будто это сон, потому что я вообще не думал — тело действовало само по себе, как в кино. Это было смешно, но одновременно страшно", — рассказал Аскин изданию WhatstheJam.

Далее на хаотичных кадрах слышно, как гости кричат, пока пламя стремительно поднимается вверх. Сам автор ролика говорит, что крик на видео принадлежит ему, хотя в тот момент он паниковал.

"Сейчас это звучит забавно, но тогда я действительно паниковал. Казалось, что это немного как пытка, но в то же время невероятно смешно", — признается блогер.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику, юзеры оценили забавную ситуацию не в пользу присутствующих. Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"День рождения или день ужаса";

"Это так опасно";

"Зажег свечи — сжег квартиру. Шикарно!";

"Ей-Богу, дай идиотам и динамит, когда подумают, что это — свечи";

"Вот почему женщины живут дольше мужчин".

