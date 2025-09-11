Вибухова вечірка: чоловіки підпалили свічки на торті, які виявилися феєрверками (відео)

У німецькому Мюнхені 20-річний Аскір Акан святкував з родиною день народження родича, коли присутні вирішили запалити свічки. За декілька секунд хлопці зрозуміли свою помилку, яка розсмішила мережу.

Сам пан Акан каже, що від страху йому з братом довелося ховатися під стіл через феєрверки та вибухи, як це видно на опублікованому відео в Instagram.

Ролик став вірусним у мережі — набрав майже 1 млн переглядів у сумі в TikTok та Instgram. Відео починається безневинно, коли гості запалюють на торті звичайні святкові свічки.

Але вже за кілька секунд святкування перетворилося на справжній жах. Виявилося, що це були зовсім не звичайні свічки, а бенгальські свічки-вогні.

"Почався великий феєрверк, і я дуже злякався. Спершу я був шокований, ми з братом обоє. Здавалося, ніби це сон, бо я взагалі не думав — тіло діяло само по собі, наче у кіно. Це було смішно, але водночас страшно", — розповів Аскін виданню WhatstheJam.

Далі на хаотичних кадрах чути, як гості кричать, поки полум’я стрімко підіймається догори. Сам автор ролика каже, що крик на відео належить йому, хоча в той момент він панікував.

"Зараз це звучить кумедно, але тоді я справді панікував. Здавалося, що це трохи як тортури, але водночас неймовірно смішно", — зізнається блогер.

У коментарях до вірусного ролика юзери оцінили кумедну ситуацію не на користь присутніх. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"День народження чи день жаху";

"Це так небезпечно";

"Запалив свічки — спалив квартиру. Шикарно!";

"Їй-Богу, дай йолопам і динаміт, коли подумають, що це — свічки";

"Ось чому жінки живуть довше за чоловіків".

