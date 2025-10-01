"Ніколи не виходить": жінка пояснила чому не любить свої Дні народження (відео)

Британка Еммі Сентісук говорить, що її День народження припадає на 3 січня, що є найгіршим серед усіх можливих варіантів. Користувачі мереж порадили кілька ідей, як змінити цей вайб.

Related video

Жінка говорить, що намагається змінити відчуття "невдачі" на кращий настрій через цю дату, розповіла британка в TikTok.

Ролик тревел-блогерки став популярним — набрав понад 235 тис. переглядів. За словами британки, її день народження, 3 січня, припадає на післясвятковий настрій, натякаючи на Різдво (25 грудня) та Новий рік (1 січня).

"Я народилася в один із найгірших, якщо не в найгірший з усіх днів року. Я щиро вірю, що є, можливо, лише одна чи дві інші дати для дня народження, які гірші за мою. Мій день народження — 3 січня", — говорить Емма.

Вона говорить, що дитинстві вона любила свій день народження, адже завжди була вдома на канікулах після Різдва. Коли вона дорослою, то усвідомила недоліки раннього січневого дня народження.

Вона протиставила свій досвід дню народження свого чоловіка Веста, який народився 1 серпня. Вона сказала, що для його дня народження "ми робимо щось цікаве вдома", тоді як її річниця — це повна протилежність.

"Ніхто нічого не хоче робити. Наступного дня всі повертаються на роботу чи в школу. Ні в кого немає грошей. Всі на Dry January, Veganuary чи просто на дієті. У мене ніколи не виходить по-справжньому чудового дня", — говорить Емма.

Сама вона відзначає, що їй не потрібні грандіозні святкування, але дата народження завжди стає проблемою. Тому цього року, аби змінити наратив, жінка планує поїхати у невелику подорож до Європи та попросила поради з вибором.

Що кажуть в мережі

Коментарі заполонили рекомендації для холодних, але затишних напрямків. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Я раджу вам Осло. Тут було холодно, але абсолютно прекрасно! Люди чудові, і це справді дуже класне місто";

"Як фін, я не можу повірити, що ви оминули всі скандинавські країни.Січень у найхолоднішому місці світу, чому б ні!? Гельсінкі — чудовий, Стокгольм, Ґетеборг, Копенгаген?";

"Копенгаген холодний, але затишний взимку: у всіх ресторанах ввечері свічки та пледи, і є багато чого подивитися та зробити";

"Дуже раджу Ісландію: це — наймагічніше місце взимку, бо тут є Блакитна лагуна, Північне сяйво та льодовикові печери";

"Дарма відкидаєте Італію. Тут між першим і шостим січням у нас ще є святкові події — особливо у великих містах, як-от Мілан і Рим".

Раніше Фокус повідомляв, як день народження хлопців перетворився на пожежу. Юнаки запалили свічки на торті, але за декілька секунд зрозуміли свою помилку, яка розсмішила мережу.

Згодом стало відомо, що собака приїхав на власний день народження на лімузині. Хазяї замовили для свого улюбленця вечірку в дорогому ресторані та лімузин.