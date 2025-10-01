Опасность или польза: блогер рассказала, как на самом деле производят соевый соус (видео)

Соевый соус давно стал постоянным гостем на столе каждого любителя азиатской кухни. В то же время мало кто знает, какие секреты производства имеет популярная заправка к рису и суши, которые мы едим каждый день.

Украинский блогер Елена Мазур напомнила, как именно происходит процесс приготовления соевого соуса, который прокомментировала в своем видео в TikTok.

Ролик украинки стал популярным — набрал более 108 тыс. просмотров. На кадрах, которые распространила блогерша заметно, как рабочий фабрики готовит оборудование к производству популярного соуса.

Процесс включает создание густой пасты на основе соевых бобов, пшеницы, соли и воды. Впоследствии эту смесь кладут в рамки, где продолжается длительный процесс ферментации, который длится от нескольких недель до нескольких месяцев.

Само наличие плесени и длительной ферментации дают густоту и особый вкус соевому соусу. После завершения приготовления, готовый продукт выжимают через специальные прессы, после чего он проходит обязательную пастеризацию и разлив в соответствующую тару.

В конце видео блогер показывает, что готовую смесь после разлива фасуют и маркируют соответствующей маркой. Из видеокадров можно предположить, что процесс приготовления соевого соуса происходил в одной из азиатских стран.

Реакция соцсетей

В комментариях к видео блогера, украинские пользователи прокомментировали увиденный процесс приготовления соуса. Больше всего предпочтений получили такие реплики:

"Всегда было интересно, почему он так дорого стоил. Теперь увидела, как его делают — и понимаю это";

"Шикарный рецепт. Вот теперь спрашиваю — а у нас это разводят?";

"Имела возможность пробовать из Японии соевый соус, то разница большая сначала даже был странный вкус, потому что привыкла к другому";

"Вот это — настоящий соус, а не бодяга которая в почти всех суши-барах и магазинах".

