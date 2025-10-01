Небезпека чи користь: блогерка розповіла, як насправді виробляють соєвий соус (відео)

Соєвий соус давно став постійним гостем на столі кожного любителя азійської кухні. Водночас мало хто знає, які секрети виробництва має популярна заправка до рису та суші, які ми їмо кожного дня.

Related video

Українська блогерка Олена Мазур нагадала, як саме відбувається процес приготування соєвого соусу, який прокоментувала в своєму відео в TikTok.

Ролик українки став популярним — набрав понад 108 тис. переглядів. На кадрах, які поширила блогерка помітно, як робітник фабрики готує обладнання до виробництва популярного соусу.

Процес включає створення густої пасти на основі соєвих бобів, пшениці, солі та води. Згодом цю суміш кладуть у рамки, де продовжується тривалий процес ферментації, який триває від кількох тижнів до кількох місяців.

Сам наявність цвілі та тривалої ферментації дають густину й особливий смак соєвому соусу. Після завершення приготування, готовий продукт витискають через спеціальні преси, після чого він проходить обов'язкову пастеризацію та розлив у відповідну тару.

Наприкінці відео блогерка показує, що готову суміш після розливу фасують та маркують відповідною маркою. З відеокадрів можна припустити, що процес приготування соєвого соусу відбувався в одній з азійських країн.

Реакція соцмереж

У коментарях до відео блогерки, українські користувачі прокоментували побачений процес приготування соусу. Найбільше вподобань отримали такі репліки:

"Завжди було цікаво, чому він так дорого коштував. Тепер побачила, як його роблять — і розумію це";

"Шикарний рецепт. От тепер питаю — а у нас це розводять?";

"Мала можливість пробувати з Японії соєвий соус, то різниця велика спочатку навіть був дивний смак, бо привикла до іншого";

"Ось це — справжній соус, а не бодяга яка в майже всіх суші-барах і магазинах".

