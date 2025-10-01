"Секретный тайник": женщина случайно заметила тайное место отдыха котика (видео)

Одна американка искала пушистого, которого не могла найти длительное время. Когда она заглянула в шкаф, то заметила дневной отдых подопечного, что рассмешило владелицу и сеть.

Отодвинув дверцу шкафа, американка заметила "чил" котика во время обеда, что видно на обнародованном видео в Reddit.

Сообщение женщины стало популярным — набрало более 15 тыс. реакций. Ролик начинается с того, что женщина ищет рыжего котика и добирается до шкафа, а через мгновение отодвигает дверь.

Отодвинув перегородку, она застукает пушистого в позе для сна, который сначала сонно реагирует на американку. Через несколько секунд животное само реагирует на появление владелицы с камерой.

"Его секретный тайник во время обеда был разоблачен", — говорится в подписи к видео.

Впоследствии пушистый возвращается и отвечает мяуканьем к женщине, отвечая на ее появление. Пока точно неизвестно, где и когда был снят этот ролик.

Что говорят в сети

В комментариях к популярному ролику, пользователи придумали версии ответа котика на "разоблачение" его убежища. Больше всего предпочтений получили такие реплики:

"Эй, закрой эту чертову дверь";

"Еще пять минут, и я уйду";

"А стучать никто не учил?";

"Милота дня";

"Ну и дела: он спит, а она его разбудила".

