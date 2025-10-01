"Секретний сховок": жінка випадково замітила таємне місце відпочинку котика (відео)

Одна американка шукала пухнастого, якого не могла знайти тривалий час. Коли вона заглянула до шафи, то помітила денний відпочинок підопічного, що розсмішило власницю та мережу.

Відсунувши дверцята шафи, американка помітила "чіл" котика під час обіду, що видно на оприлюдненому відео в Reddit.

Повідомлення жінки стало популярним — набрало понад 15 тис. реакцій. Ролик починається з того, що жінка шукає рудого котика та добирається до шафи, а за мить відсуває двері.

Відсунувши перегородку, вона застукує пухнастого в позі для сну, який спочатку сонно реагує на американку. За кілька секунд тварина сама реагує на появу власниці з камерою.

"Його секретний сховок під час обіду було викрито", — йдеться у підписі до відео.

Згодом пухнастий повертається та відповідає нявканням до жінки, відповідаючи на її появу. Наразі точно невідомо, де та коли було знято цей ролик.

Що кажуть в мережі

У коментарях до популярного ролика, юзери придумали версії відповіді котика на "викриття" його сховку. Найбільше вподобань отримали такі репліки:

"Гей, закрий кляті двері";

"Ще п'ять хвилин — і я йтиму";

"А стукати ніхто не вчив?";

"Милота дня";

"Ну і справи: він спить, а вона його розбудила".

