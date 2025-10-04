Совет брата относительно свиданий сестры с мужчинами привели к ссоре: что произошло (фото)

Брат и сестра из США разговаривали, когда 26-летняя женщина заявила о нулевых успехах со знакомствами интересных ей мужчин. Реплика младшего брата относительно вероятной причины вызвала скандал между родственниками.

По словам героя истории, она после услышанного обозвала брата "гадом" и рассердилась на него, говорится в заметке мужчины в Reddit.

Сообщение автора стало популярным — набрало более 1,6 тыс. реакций и комментариев. По словам 23-летнего американца, его старшая сестра постоянно жалуется на то, что она не привлекает внимание "тех красивых мужчин, которых хочет".

"За последний год она набрала примерно почти 14 кг и явно выглядит хуже из-за этого. Я думал, что она интуитивно понимает, что причина в ее весе, и просто выпускает пар", — пишет авто сообщения.

Однажды она снова пожаловалась брату на эту ситуацию. Она добавила, что просто не понимает, почему не может "привлечь тех мужчин, которых могла раньше".

Брат посоветовал сестре сбросить немного лишнего веса Фото: Freepik

"Я сказал ей, что это из-за того, что она набрала вес, и что ей нужно похудеть, если она хочет привлекать более привлекательных мужчин. На это она рассердилась на меня и назвала меня гадом, потому что я заставил ее чувствовать себя неуверенной", — рассказывает американец.

Он добавляет, что сам имел эту проблему относительно уверенности, ведь именно совет сестры помог ему. Тогда родственница сказала брату "похудеть и подстричься", ведь он имел 22 кг лишнего веса и плохую прическу.

"И я сделал именно так, как она посоветовала, и это сработало. Поэтому я ей напомнил об этом, а она сказала, что "это не то же самое". Так разве я гад после этого?" — резюмирует мужчина и просит совета у пользователей.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту американца, большинство мнений касались действий сестры и как следует брату наладить общение с родственницей. Больше всего предпочтений имели такие реплики:

"Ты повторил ей то же самое, что она когда-то сказала тебе";

"Честно говоря, ни в одном из случаев это не был плохой совет. Это не просто мелкая месть. В целом общепризнанно, что оба пола в среднем больше сексуально привлекаются к людям с нормальным весом, чем к людям с избыточным весом";

"Я только что посоветовался со своей женой, и мы оба согласны: то, что она женщина, не означает, что она не может принять тот же совет, который сама дает. Если она может сказать тебе, что ты слишком толстый для красивой девушки, ты можешь сказать то же самое ей";

"Независимо от того, или она просто выпускала пар, ты дал тот же совет, который она когда-то дала тебе, и который сработал. Она знает ответ, просто не хочет в этом признаться";

"Вы — родня, и имеете право называть друг друга толстым. По крайней мере ты был честным и конструктивным. А она ведет себя как гад, потому что лицемерит и ожидает, что ты просто будешь терпеть ее жалобы".

