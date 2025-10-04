Порада брата щодо побачень сестри з чоловіками привели до сварки: що сталося (фото)

Брат і сестра зі США розмовляли, коли 26-річна жінка заявила про нульові успіхи зі знайомствами цікавих їй чоловіків. Репліка молодшого брата щодо ймовірної причини спричинила скандал між родичами.

За словами героя історії, вона після почутого обізвала брата "гадом" і розсердилася на нього, йдеться в дописі чоловіка в Reddit.

Повідомлення автора стало популярним — набрало понад 1,6 тис. реакцій та коментарів. За словами 23-річного американця, його старша сестра постійно скаржиться на те, що вона не привертає увагу "тих гарних чоловіків, яких хоче".

"За останній рік вона набрала приблизно майже 14 кг і явно виглядає гірше через це. Я думав, що вона інтуїтивно розуміє, що причина в її вазі, і просто випускає пар", — пише авто допису.

Одного дня вона знову поскаржилася брату на цю ситуацію. Вона додала, що просто не розуміє, чому не може "привабити тих чоловіків, яких могла раніше".

Брат порадив сестрі скинути трохи зайвої ваги Фото: Freepik

"Я сказав їй, що це через те, що вона набрала вагу, і що їй потрібно схуднути, якщо вона хоче привертати більш привабливих чоловіків. На це вона розсердилася на мене і назвала мене гадом, бо я змусив її почуватись невпевненою", — переповідає американець.

Він додає, що сам мав цю проблему щодо впевненості, адже саме порада сестри допомогла йому. Тоді родичка сказала брату "схуднути та підстригтись", адже він мав 22 кг зайвої ваги та погану зачіску.

"І я зробив саме так, як вона порадила, і це спрацювало. Тож я їй нагадав про це, а вона сказала, що "це не те саме". То хіба я гад після цього?" — резюмує чоловік і просить поради у користувачів.

Реакція соцмереж

У коментарях до посту американця, більшість думок стосувалися дій сестри та як слід брату налагодити спілкування з родичкою. Найбільше вподобань мали такі репліки:

"Ти повторив їй те саме, що вона колись сказала тобі";

"Чесно кажучи, у жодному з випадків це не була погана порада. Це не просто дрібна помста. Загалом загальновизнано, що обидві статі в середньому більше сексуально приваблюються до людей із нормальною вагою, ніж до людей із надмірною вагою";

"Я тільки що порадився зі своєю дружиною, і ми обидва погоджуємось: те, що вона жінка, не означає, що вона не може прийняти ту саму пораду, яку сама дає. Якщо вона може сказати тобі, що ти занадто товстий для гарної дівчини, ти можеш сказати те саме їй";

"Незалежно від того, чи вона просто випускала пар, ти дав ту саму пораду, яку вона колись дала тобі, і яка спрацювала. Вона знає відповідь, просто не хоче в цьому зізнатись";

"Ви — рідня, і маєте право називати одне одного товстим. Принаймні ти був чесним і конструктивним. А вона поводить як гад, бо лицемірить і очікує, що ти просто будеш терпіти її скарги".

