"Он особенный": пес озадачил всех бесплодными попытками выучить простой трюк (видео)

Владелица собак из США пыталась приучить бернского зенненхунда по кличке Гас простому трюку — ловить лакомство после подбрасывания. Однако все попытки получались неудачными, на что в сети высказали свои причины.

Зато его напарник, пес по кличке Уолтер, без проблем выполняет этот несложный маневр, как видно на опубликованном ролике в Reddit.

Сообщение женщины стало вирусным — набрало более 12 тыс. просмотров. На кадрах можно увидеть, как женщина учит Гаса ловить вкусности и показывает ему, как это делает Уолтер.

Когда напарник четко ловит гостинца, дальше наступает очередь Гаса. Однако собака не реагирует и не ловит на лету угощение, которое падает на пол, после чего хвостатый забирает еду.

Женщина решается второй раз повторить трюк — сначала снова все четко выполняет Уолтер. Когда дело доходит до Гаса, то снова наступает неудача — собака не ловит лакомство, а то залетает под кухонную плиту.

"Керосин просто особенный", — говорится в подписи к видео.

Пока точно неизвестно, где и когда был снят этот ролик. Пользователи предполагают, что события происходят на восточном побережье из-за соответствующего акцента владелицы хвостатых.

Реакция соцсетей

В комментариях к ролику, владельцы собак и пользователи решили прокомментировать увиденное. Больше всего предпочтений получили такие

"Я не понимаю, почему вы все так расстроились, — говорит Гас, — Я же все равно ем вкусности — и с гораздо меньшими усилиями";

"Гас придерживается принципа меньше работать, больше пользы. Зачем бегать, если можно довериться силе тяжести? Ему все равно, что вкусняшка иногда бьет его по голове — бесплатная еда есть бесплатная еда";

"Да, у него это занимает немного больше времени. И да, у бедняги проблемы со зрением. Но он все равно невероятно милый";

"Найдите еще кого-то, кто будет верить в тебя так же как эта женщина верит в Гаса".

