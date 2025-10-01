"Він особливий": пес спантеличив усіх безплідними спробами вивчити простий трюк (відео)

Власниця собак зі США намагалася привчити бернського зенненхунда з кличкою Гас простому трюку — ловити смаколик після підкидання. Однак всі спроби виходили невдалими, на що в мережі висловили свої причини.

Натомість його напарник, пес з кличкою Волтер, без проблем виконує цей нескладний маневр, як видно на опублікованому ролику в Reddit.

Повідомлення жінки стало вірусним — набрало понад 12 тис. переглядів. На кадрах можна побачити, як жінка вчить Гаса ловити смаколик і показує йому, як це робить Волтер.

Коли напарник чітко ловить гостинця, далі настає черга Гаса. Однак собака не реагує та не ловить на льоту частування, яке падає на підлогу, після чого хвостатий забирає їжу.

Жінка наважується вдруге повторити трюк — спочатку знову все чітко виконує Волтер. Коли справа доходить до Гаса, то знову настає невдача — собака не ловить смаколик, а той залітає під кухонну плиту.

"Гас просто особливий", — йдеться в підписі до відео.

Наразі точно невідомо, де та коли був знятий цей ролик. Користувачі припускають, що події відбуваються на східному узбережжі через відповідний акцент власниці хвостатих.

Реакція соцмереж

У коментарях до ролика, власники собак та юзери вирішили прокоментувати побачене. Найбільше вподобань отримали такі

"Я не розумію, чому ви всі так засмутились, — каже Гас. — Я ж все одно їм смаколик — і з набагато меншими зусиллями";

"Гас дотримується принципу менше працювати, більше користі. Навіщо бігати, якщо можна довіритися силі тяжіння? Йому байдуже, що смаколик інколи б’є його по голові — безкоштовна їжа є безкоштовна їжа";

"Так, у нього це займає трохи більше часу. І так, у бідолахи проблеми із зором. Але він усе одно неймовірно милий";

"Знайдіть ще когось, хто віритиме в тебе так само як ця жінка вірить у Гаса".

