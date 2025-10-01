Мужчина купил костюм в секонд-хэнде и нашел в кармане сверток с деньгами (фото)

Житель США поделился историей о неожиданной находке в комиссионном магазине Goodwill. Мужчине купил подержанный костюм и обнаружил в кармане банковский конверт с несколькими сотнями долларов.

По его словам, внутри конверта лежало несколько купюр по 100 долларов. О находке рассказал пользователь под ником Davidudeman на популярном форуме Reddit.

Покупатель признался, что давно привык проверять карманы вещей в комиссионных магазинах одежды, вдохновляясь историями из интернета. Однако долгое время ему не везло. Максимум, что он находил это мелочь или фантики.

Ситуация изменилась, когда американец примерил пиджак, который был частью костюма. Внутри кармана оказался сверток, который сначала показался фальшивыми купюрами. Но, вернувшись в машину, мужчина развернул находку и понял, что это были настоящие доллары.

Сначала он решил, что сумма составляет 200 долларов, но позже обнаружил еще 500 долларов. В итоге находка составила 700 долларов наличными (около 29 тысяч гривен).

"Это произошло как нельзя вовремя. У меня было мало денег, и я буквально молился, чтобы появилось хоть что-то. И вот оно", — признался счастливчик.

Реакция соцсетей

История вызвала живой отклик на Reddit. Один из комментаторов рассказал, что тоже находил 200 долларов (8200 гривен) в пиджаке, другой признался, что чаще встречал в карманах пуговицы или старые чеки. Третий пользователь поделился историей о сундуке, в подкладке которого оказались спрятаны мексиканские серебряные монеты, принесшие ему около 5000 долларов (примерно 206 тысяч гривен).

Опытные покупатели советуют всегда обращать внимание на детали: внутренние карманы, подкладку и даже обувь. Нередко именно там скрываются неожиданные сюрпризы — от денег до редких коллекционных предметов.

