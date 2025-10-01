Чоловік купив костюм у секонд-хенді та знайшов у кишені згорток із грошима (фото)

Житель США поділився історією про несподівану знахідку в комісійному магазині Goodwill. Чоловік купив старий костюм і виявив у кишені банківський конверт із кількома сотнями доларів.

За його словами, всередині конверта лежало кілька купюр по 100 доларів. Про знахідку розповів користувач під ніком Davidudeman на популярному форумі Reddit.

Покупець зізнався, що давно звик перевіряти кишені речей у комісійних магазинах одягу, надихаючись історіями з інтернету. Однак довгий час йому не щастило. Максимум, що він знаходив це дрібні гроші або фантики.

Ситуація змінилася, коли американець приміряв піджак, який був частиною костюма. Усередині кишені виявився згорток, який спершу видався фальшивими купюрами. Але, повернувшись до машини, чоловік розгорнув знахідку і зрозумів, що це були справжні долари.

"Це сталося як не можна вчасно. У мене було мало грошей, і я буквально молився, щоб з'явилося хоч щось. І ось воно", — зізнався щасливчик.

Реакція соцмереж

Історія викликала жвавий відгук на Reddit. Один із коментаторів розповів, що теж знаходив 200 доларів (8200 гривень) у піджаку, інший зізнався, що частіше зустрічав у кишенях ґудзики або старі чеки. Третій користувач поділився історією про скриню, у підкладці якої виявилися заховані мексиканські срібні монети, що принесли йому близько 5000 доларів (приблизно 206 тисяч гривень).

Досвідчені покупці радять завжди звертати увагу на деталі: внутрішні кишені, підкладку і навіть взуття. Нерідко саме там ховаються несподівані сюрпризи — від грошей до рідкісних колекційних предметів.

