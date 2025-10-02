Звезда нового поколения: созданная ИИ актриса может заменить Голливуд (видео)

Молодая актриса, созданная искусственным интеллектом, уже вызывает споры в индустрии: поклонники в восторге, а актеры-люди видят в ней угрозу своей профессии.

Related video

Актеры видят в ИИ-конкурентах угрозу для собственных карьер. Об этом пишет Oddity Central.

Тилли Норвуд является проектом студии Xicoia, основанной голландским технологом Эмили Ван дер Вельден в рамках ее компании Particle 6 Productions. Компания специализируется на "талантах", созданных искусственным интеллектом, и Тилли стала ее первым громким экспериментом.

Создатели продвигают цифровую актрису в соцсетях, публикуя фото и видео, где она играет в разных жанрах: от мрачных триллеров до романтических историй. Такой подход демонстрирует ее универсальность и вызывает у зрителей ощущение, что перед ними настоящая актриса.

По словам Эмили Ван дер Вельден, цель амбициозна: сделать так, чтобы ИИ-актриса смогла достичь успеха уровня Натали Портман или Скарлетт Йоханссон. Голливудские агентства уже проявляют интерес к Тилли и рассматривают возможность сотрудничества.

Тилли Норвуд является проектом студии Xicoia Фото: Oddity Central

Однако не все рады такому новшеству. Профсоюз SAG-AFTRA резко осудил проект, заявив, что использование ИИ подрывает труд актеров, ведь программа обучалась на чужих выступлениях без разрешения и компенсации. В гильдии считают, что цифровой персонаж не способен передать человеческие эмоции, основанные на опыте и переживаниях.

Актеры видят в ИИ-конкурентах угрозу для собственных карьер, ведь создание фильмов и сериалов с цифровыми исполнителями может сократить количество реальных ролей и снизить оплату труда в индустрии.

Эмили Ван дер Вельден, напротив, уверяет, что Тилли — это не угроза, а "новая кисть в руках художника". По ее словам, зрителю важна сама история, а не то, есть ли у актера пульс:

"Эра синтетических актеров не наступает — она уже наступила"? — отметила она.

Создательница убеждена, что ИИ не заменит актеров, а откроет новые горизонты в творчестве, позволяя снимать проекты без ограничений бюджета и физических возможностей. Тем не менее, ее слова не успокаивают многих актеров, которые видят в Тилли символ будущего, где человеческий талант могут обесценить алгоритмы.

Ранее Фокус украинка с "самыми большими щеками в мире" показала, как выглядела до пластики. Несмотря на критику, звезда Instagram уверяет, что счастлива со своей внешностью и продолжает экспериментировать с процедурами.

Также стало известно сколько на тату потратила самая "разрисованная" женщина Австралии. Сумма поразила пользователей соцсетей.