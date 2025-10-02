Зірка нового покоління: створена ШІ акторка може замінити Голлівуд (відео)

Молода акторка, створена штучним інтелектом, уже викликає суперечки в індустрії: прихильники в захваті, а актори-люди вбачають у ній загрозу своїй професії.

Актори вбачають у ШІ-конкурентах загрозу для власних кар'єр. Про це пише Oddity Central.

Тіллі Норвуд є проєктом студії Xicoia, заснованої голландським технологом Емілі Ван дер Вельден у межах її компанії Particle 6 Productions. Компанія спеціалізується на "талантах", створених штучним інтелектом, і Тіллі стала її першим гучним експериментом.

Творці просувають цифрову акторку в соцмережах, публікуючи фото і відео, де вона грає в різних жанрах: від похмурих трилерів до романтичних історій. Такий підхід демонструє її універсальність і викликає у глядачів відчуття, що перед ними справжня акторка.

За словами Емілі Ван дер Вельден, мета амбітна: зробити так, щоб ШІ-акторка змогла досягти успіху рівня Наталі Портман або Скарлетт Йоганссон. Голлівудські агентства вже виявляють інтерес до Тіллі і розглядають можливість співпраці.

Тіллі Норвуд є проєктом студії Xicoia Фото: Oddity Central

Однак не всі раді такому нововведенню. Профспілка SAG-AFTRA різко засудила проєкт, заявивши, що використання ШІ підриває працю акторів, адже програма навчалася на чужих виступах без дозволу і компенсації. У гільдії вважають, що цифровий персонаж не здатний передати людські емоції, що ґрунтуються на досвіді та переживаннях.

Актори вбачають в АІ-конкурентах загрозу для власних кар'єр, адже створення фільмів і серіалів із цифровими виконавцями може скоротити кількість реальних ролей і знизити оплату праці в індустрії.

Емілі Ван дер Вельден, навпаки, запевняє, що Тіллі — це не загроза, а "новий пензель у руках художника". За її словами, глядачеві важлива сама історія, а не те, чи є в актора пульс:

"Ера синтетичних акторів не настає — вона вже настала"? — зазначила вона.

Засновниця переконана, що ШІ не замінить акторів, а відкриє нові горизонти у творчості, даючи змогу знімати проєкти без обмежень бюджету і фізичних можливостей. Проте її слова не заспокоюють багатьох акторів, які бачать у Тіллі символ майбутнього, де людський талант можуть знецінити алгоритми.

