Эффективное решение: женщина похудела на 27 кг благодаря нескольким простым правилам (фото)

Британка Эбби Лодж после рождения двоих детей начала придерживаться нездоровых пищевых привычек. Именно тогда она задумалась об изменениях, применив несколько простых принципов для похудения.

Related video

Благодаря своей методике женщина смогла сбросить примерно 25 кг за четыре месяца благодаря простому лайфхаку, сообщает WhatsTheJam.

Женщина говорит, что раньше полагалась на чипсы, сладкие газированные напитки и ежемесячные доставки фастфуда, чтобы выдержать день. Увидев себя на видео из семейного отпуска с весом в 92 кг и получив от врачей тревожный сигнал, Эбби поняла, что пришло время перемен.

"Я постоянно застревала в кругу: пыталась быть "правильной", но малейший срыв бросал меня в неконтролируемое переедание. Я притупляла эмоции едой так же как алкоголики или наркозависимые притупляют боль своими веществами", — рассказала британка.

Женщина решила использовать за основу известную британскую программу похудения. Изменив питание и добавив физическую активность, она начала замечать первые серьезные изменения.

Эбби до и после похудения Фото: Instagram

Сейчас Эбби держит вес в 66 кг и начала помогать другим людям преодолевать проблемы с лишним весом. Она признает, что основным секретом успеха является обычная вода.

"Я ежедневно пью три-четыре литра и живу обычной, сбалансированной и здоровой жизнью. Нет запретов — я научилась держать баланс. Несмотря на большие физические изменения, самое важное — это то, что стало легче психологически. Я больше не завишу от еды, я больше не узник еды", — откровенно подытоживает британка.

Ранее Фокус сообщал, что мать двоих детей раскрыла секрет похудения на 27 килограммов. Она уверяет, что секрет ее успеха — не в инъекциях или модных средствах, а в простом подражании пищевым привычкам итальянцев.

Впоследствии стало известно, как женщина набрала 127 килограммов и не смогла смириться со своим весом. Под влиянием "зависимости от чипсов" Лиза Бернетт из Великобритании набрала вес до 127 кг, из-за чего едва поднималась по лестнице, однако решила бороться с избыточным весом.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.