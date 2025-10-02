Ефективне рішення: жінка схудла на 27 кг завдяки кільком простим правилам (фото)

Британка Еббі Лодж після народження двох дітей почала дотримуватись нездорових харчових звичок. Саме тоді вона задумалася про зміни, застосувавши кілька простих принципів для схуднення.

Завдяки своїй методиці жінка змогла скинути приблизно 25 кг за чотири місяці завдяки простому лайфхаку, повідомляє WhatsTheJam.

Жінка говорить, що раніше покладалася на чипси, солодкі газовані напої та щомісячні доставки фастфуду, аби витримати день. Побачивши себе на відео з сімейної відпустки з вагою в 92 кг та отримавши від лікарів тривожний сигнал, Еббі зрозуміла, що настав час змін.

"Я постійно застрягала в колі: намагалась бути "правильною", але найменший зрив кидав мене в неконтрольоване переїдання. Я притупляла емоції їжею так само як алкоголіки чи наркозалежні притуплюють біль своїми речовинами", — розповіла британка.

Жінка вирішила використати за основу відому британську програму схуднення. Змінивши харчування та додавши фізичну активність, вона почала помічати перші серйозні зміни.

Еббі до та після схуднення Фото: Instagram

Наразі Еббі тримає вагу в 66 кг і почала допомагати іншим людям долати проблеми з зайвою вагою. Вона визнає, що основним секретом успіхом є звичайна вода.

"Я щодня п’ю три-чотири літри та живу звичайним, збалансованим і здоровим життям. Немає заборон — я навчилася тримати баланс. Попри великі фізичні зміни, найважливіше — це те, що стало легше психологічно. Я більше не залежу від їжі, я більше не в’язень їжі", — відверто підсумовує британка.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.