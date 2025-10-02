Птица проплыла реку верхом на капибаре: свидетель событий не поверил в увиденное (видео)

Мужчина в США случайно прогуливался вблизи реки и заметил неожиданную кооперацию между пернатым и самым большим грызуном. Кадры с плаванием животных стали популярными в сети.

Автор поста убежден, что оба партнера чувствовали общий "вайб" под плавание, говорится в заметке на платформе Reddit.

Ролик с действиями животных стал популярным — набрал более 4 тыс. реакций и комментариев. Ролик начинается с того, что мужчина снимает реку, а впоследствии — замечает уникальный тандем.

Далее на видео заметно, что капибара плывет по реке, когда сверху на ней стоит птица. Через мгновение можно увидеть, как пернатый несколько раз меняет позу во время заплыва.

"Вайбуют", — говорится в подписи к ролику.

Видео завершается тем, что животные продолжают свое путешествие по реке. Чем завершился тандем — остается неизвестным, ведь автор ролика не сообщил дополнительных деталей.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Катаюсь, Пташка";

" Я такой под кайфом. Увидел это и улыбнулся, лол "4

" Я катался на капибаре, жалоб не имею";

