Птах проплив річку верхи на капібарі: свідок подій не повірив у побачене (відео)

Чоловік у США випадково прогулювався поблизу річки та помітив неочікувану кооперацію між пернатим та найбільшим гризуном. Кадри з плаванням тварин стали популярними в мережі.

Related video

Автор посту переконаний, що обидва партнери відчували спільний "вайб" під плавання, йдеться в дописі на платформі Reddit.

Ролик з діями тварин став популярним — набрав понад 4 тис. реакцій та коментарів. Ролик починається з того, що чоловік знімає річку, а згодом — помічає унікальний тандем.

Далі на відео помітно, що капібара пливе річкою, коли зверху на ній стоїть птаха. За мить можна побачити, як пернатий кілька разів змінює позу під час запливу.

"Вайбують", — йдеться в підпису до ролику.

Відео завершується тим, що тварини продовжують свою подорож річкою. Чим завершився тандем — залишається невідомим, адже автор ролика не повідомив додаткових деталей.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного ролика, найбільше підтримки отримали наступні репліки:

"Катаюся, Пташка";

" Я такий під кайфом. Побачив це і посміхнувся, лол"4

Я такий під кайфом. Побачив це і посміхнувся, лол"4 "Чувак, капібари буквально друзі з усіма тваринами, хаха";

" Я катався на капібарі, скарг не маю";

Я катався на капібарі, скарг не маю"; "Лишилось взяти тільки кота, лемура та собаку".

Раніше Фокус розповідав про відео з реакцією кота на бажання хазяйки "погратися". Вона вирішила помахати власною ступнею перед котиком, але той оцінив все інакше. Реакція тварини викликав сміх у користувачів інтернету.

Згодом стало відомо, що корови стали зірками соцмереж після зустрічі із власницею. Тварини разом з іншими улюбленцями пішли вітатися з хазяйкою, що потішило користувачів мережі.