Первое издание "1984" нашли на распродаже: мужчина может заработать десятки тысяч долларов (фото)

Неожиданная находка на распродаже имущества поразила пользователей соцсетей. Мужчина приобрел книгу всего за доллар и выяснил, что это редчайшее первое издание романа Джорджа Оруэлла "1984".

История стала вирусной после публикации в Reddit в сообществе Thrift Store Hauls, где пользователь u/PatternMiserable2114 поделился своей находкой. Пост вызвал оживленное обсуждение среди любителей книг и коллекционеров.

"В прошлые выходные был на распродаже. Думал, что все сокровища уже разобрали, а потом увидел эту книгу. Оказалось, что это первое издание, практически нечитанное — корешок и обложка в идеальном состоянии", — написал автор публикации.

Экземпляр книги в синей обложке был выпущен в 1949 году издательством Harcourt, Brace and Company. Именно тогда роман "1984" впервые появился в печати и стал одним из самых значимых произведений XX века.

Сегодня первые издания "1984" оцениваются на рынке в десятки тысяч долларов. Например, на платформе AbeBooks такие экземпляры нередко достигают цены в 20–50 тысяч долларов (850 тысяч–2 млн гривен), а один раз книга была продана за $97 850 (около 4 млн гривен). Даже экземпляр в похожей обложке недавно ушел на eBay за 975 долларов (примерно 40 тысяч гривен).

Неудивительно, что пользователи сети были впечатлены находкой.

"Я так завидую!", "Какая потрясающая находка! Большой брат явно присматривал за тобой", "Такой же экземпляр с такой самой суперобложкой недавно был продан на Ebay за 975 долларов", — писали они.

Издание Newsweek отмечает, что роман Джорджа Оруэлла до сих пор остается актуальным: понятия "Большой брат", "двоемыслие" и "мыслепреступление" давно стали частью культурного и политического лексикона.

