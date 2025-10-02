Перше видання "1984" знайшли на розпродажі: чоловік може заробити десятки тисяч доларів (фото)

Несподівана знахідка на розпродажі майна вразила користувачів соцмереж. Чоловік придбав книгу всього за долар і з'ясував, що це рідкісне перше видання роману Джорджа Орвелла "1984".

Історія стала вірусною після публікації в Reddit у спільноті Thrift Store Hauls, де користувач u/PatternMiserable2114 поділився своєю знахідкою. Пост викликав жваве обговорення серед любителів книг і колекціонерів.

"Минулими вихідними був на розпродажі. Думав, що всі скарби вже розібрали, а потім побачив цю книгу. Виявилося, що це перше видання, практично нечитане — корінець і обкладинка в ідеальному стані", — написав автор публікації.

Примірник книжки в синій обкладинці було випущено 1949 року видавництвом Harcourt, Brace and Company. Саме тоді роман "1984" уперше з'явився у пресі та став одним із найбільш значущих творів XX століття.

Примірник книги в синій обкладинці був випущений 1949 року видавництвом Harcourt Фото: Reddit

Сьогодні перші видання "1984" оцінюються на ринку в десятки тисяч доларів. Наприклад, на платформі AbeBooks такі екземпляри нерідко досягають ціни у 20-50 тисяч доларів (850 тисяч-2 млн гривень), а один раз книжку було продано за $97 850 (близько 4 млн гривень). Навіть примірник у схожій обкладинці нещодавно пішов на eBay за 975 доларів (приблизно 40 тисяч гривень).

Не дивно, що користувачі мережі були вражені знахідкою.

"Я так заздрю!", "Яка приголомшлива знахідка! Великий брат явно наглядав за тобою", "Такий самий примірник із такою самою суперобкладинкою нещодавно був проданий на Ebay за 975 доларів", — писали вони.

Видання Newsweek зазначає, що роман Джорджа Орвелла досі лишається актуальним: поняття "Великий брат", "двоєдумність" і "думкозлочин" давно стали частиною культурного і політичного лексикону.

