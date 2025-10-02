У мужчины постоянно воровали посылки: трюк с камерой помог узнать кто вор

Один британец заметил частую кражу его посылок и сначала подумал о причастности соседа к этому. Впоследствии оказалось, что он тут был не при чем, а на самом деле к этому причастен ранее неучтенный "подозреваемый".

Житель Британии говорит, что ситуация с исчезновением посылок продолжалась несколько недель пока не стало известно, кто именно это делал, говорится в заметке автора поста в Reddit.

Герой истории вспоминает, что проблема стала настолько серьезной, что он заподозрил соседа с плохим характером. На такие мысли натолкнул тот факт, что все исчезало именно в то время, когда подозреваемый был дома.

"В течение нескольких недель я замечал, что пакеты исчезают с моего крыльца. Сначала небольшие вещи: книга, потом какие-то кухонные мелочи. Я был убежден, что это мой сосед. Он всегда слонялся рядом, и, честно говоря, я никогда ему не доверял", — пишет британец

Впоследствии мужчина решил проверить свою версию — он тайно установил камеру наблюдения, чтобы получить доказательства. Но когда мужчина проверил записи, то не мог поверить своим глазам.

Камера раскрыла загадку серийного вора посылок Фото: Pixels

"Это был не мой сосед вовсе. Это была бродячая собака, которая научилась снимать пакеты с крыльца. И вот самое забавное то, что когда работники контроля за животными наконец его поймали, то обнаружили, что четвероногий собрал ВСЕ мои пропавшие пакеты в маленьком уголке за домом, будто "коллекционируя" их. Каждый предмет был там", — говорит британец.

Мужчина говорит, что ему стало неудобно из-за обвинений в адрес соседа. Поэтому он решил извиниться перед ним и испек ему печенья, а за чаем рассказал тому всю историю. От услышанного сосед хохотал до слез.

"Теперь сосед приносит этой собаке есть, когда ее видит. С тех пор посылки и пакеты уже не исчезали", — резюмирует мужчина.

Реакция соцсетей

История быстро заинтересовала пользователей относительно необычного поворота сюжета. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Поворот сюжета: сосед обучал бродячих собак воровать пакеты по всему району";

"Мой кот ворует мои пакеты, где бы я их ни оставил в доме, и тащит под кровать";

"Стоит приютить собаку, дать ей игрушки и наслаждаться ее компанией";

"Я не очень верю в эту историю, выглядит как фейк".

"Хитрый пес. Удивительно, что его так долго не ловили служба контроля за животными".

