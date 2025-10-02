У мужчины постоянно воровали посылки: трюк с камерой помог узнать кто вор
Один британец заметил частую кражу его посылок и сначала подумал о причастности соседа к этому. Впоследствии оказалось, что он тут был не при чем, а на самом деле к этому причастен ранее неучтенный "подозреваемый".
Житель Британии говорит, что ситуация с исчезновением посылок продолжалась несколько недель пока не стало известно, кто именно это делал, говорится в заметке автора поста в Reddit.
Герой истории вспоминает, что проблема стала настолько серьезной, что он заподозрил соседа с плохим характером. На такие мысли натолкнул тот факт, что все исчезало именно в то время, когда подозреваемый был дома.
"В течение нескольких недель я замечал, что пакеты исчезают с моего крыльца. Сначала небольшие вещи: книга, потом какие-то кухонные мелочи. Я был убежден, что это мой сосед. Он всегда слонялся рядом, и, честно говоря, я никогда ему не доверял", — пишет британец
Впоследствии мужчина решил проверить свою версию — он тайно установил камеру наблюдения, чтобы получить доказательства. Но когда мужчина проверил записи, то не мог поверить своим глазам.
"Это был не мой сосед вовсе. Это была бродячая собака, которая научилась снимать пакеты с крыльца. И вот самое забавное то, что когда работники контроля за животными наконец его поймали, то обнаружили, что четвероногий собрал ВСЕ мои пропавшие пакеты в маленьком уголке за домом, будто "коллекционируя" их. Каждый предмет был там", — говорит британец.
Мужчина говорит, что ему стало неудобно из-за обвинений в адрес соседа. Поэтому он решил извиниться перед ним и испек ему печенья, а за чаем рассказал тому всю историю. От услышанного сосед хохотал до слез.
"Теперь сосед приносит этой собаке есть, когда ее видит. С тех пор посылки и пакеты уже не исчезали", — резюмирует мужчина.
Реакция соцсетей
История быстро заинтересовала пользователей относительно необычного поворота сюжета. Больше всего поддержки получили такие реплики:
- "Поворот сюжета: сосед обучал бродячих собак воровать пакеты по всему району";
- "Мой кот ворует мои пакеты, где бы я их ни оставил в доме, и тащит под кровать";
- "Стоит приютить собаку, дать ей игрушки и наслаждаться ее компанией";
- "Я не очень верю в эту историю, выглядит как фейк".
- "Хитрый пес. Удивительно, что его так долго не ловили служба контроля за животными".
