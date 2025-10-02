У чоловіка постійно крали посилки: трюк з камерою допоміг дізнатися хто злодій

Один британець помітив часту крадіжку його посилок і спочатку подумав про причетність сусіда до цього. Згодом виявилося, що він тут був не при чому, а насправді до цього причетний раніше неврахований "підозрюваний".

Мешканець Британії говорить, що ситуація зі зникненням посилок тривала кілька тижнів допоки не стало відомо, хто саме це робив, йдеться в дописі автора посту в Reddit.

Герой історії згадує, що проблема стала настільки серйозною, що він запідозрив сусіда з поганим характером. На такі думки наштовхнув той факт, що все зникало саме в той час, коли підозрюваний був удома.

"Протягом кількох тижнів я помічав, що пакунки зникають з мого ґанку. Спочатку невеликі речі: книга, потім якісь кухонні дрібниці. Я був переконаний, що це мій сусід. Він завжди тинявся поруч, і, чесно кажучи, я ніколи йому не довіряв", — пише британець

Згодом чоловік вирішив перевірити свою версію — він таємно встановив камеру спостереження, аби отримати докази. Але коли чоловік перевірив записи, то не міг повірити своїм очам.

Камера розкрила загадку серійного крадія посилок Фото: Pixels

"Це був не мій сусід зовсім. Це був бродячий собака, який навчився знімати пакунки з ґанку. І ось найкумедніше те, що коли працівники контролю за тваринами нарешті його спіймали, то виявили, що чотирилапий зібрав УСІ мої зниклі пакунки в маленькому куточку за будинком, ніби "колекціонуючи" їх. Кожен предмет був там", — говорить британець.

Чоловік говорить, що йому стало незручно через звинувачення на адресу сусіда. Тому він вирішив перепросити в нього та спік йому печива, а за чаєм розповів тому всю історію. Від почутого сусід реготав аж до сліз.

"Тепер сусід приносить цьому собаці їсти, коли її бачить. З того часу посилки та пакунки вже не зникали", — резюмує чоловік.

Реакція соцмереж

Історія швидко зацікавила юзерів щодо незвичного повороту сюжету. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Поворот сюжету: сусід навчав бродячих собак красти пакунки по всьому району";

"Мій кіт краде мої пакунки, де б я їх не залишив у будинку, і тягне під ліжко";

"Варто прихистити собаку, дати їй іграшки та насолоджуватися її компанією";

"Я не дуже вірю в цю історію, виглядає як фейк".

"Хитрий пес. Дивно, що його так довго не ловили служба контролю за тваринами".

