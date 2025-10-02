У чоловіка постійно крали посилки: трюк з камерою допоміг дізнатися хто злодій
Один британець помітив часту крадіжку його посилок і спочатку подумав про причетність сусіда до цього. Згодом виявилося, що він тут був не при чому, а насправді до цього причетний раніше неврахований "підозрюваний".
Мешканець Британії говорить, що ситуація зі зникненням посилок тривала кілька тижнів допоки не стало відомо, хто саме це робив, йдеться в дописі автора посту в Reddit.
Герой історії згадує, що проблема стала настільки серйозною, що він запідозрив сусіда з поганим характером. На такі думки наштовхнув той факт, що все зникало саме в той час, коли підозрюваний був удома.
"Протягом кількох тижнів я помічав, що пакунки зникають з мого ґанку. Спочатку невеликі речі: книга, потім якісь кухонні дрібниці. Я був переконаний, що це мій сусід. Він завжди тинявся поруч, і, чесно кажучи, я ніколи йому не довіряв", — пише британець
Згодом чоловік вирішив перевірити свою версію — він таємно встановив камеру спостереження, аби отримати докази. Але коли чоловік перевірив записи, то не міг повірити своїм очам.
"Це був не мій сусід зовсім. Це був бродячий собака, який навчився знімати пакунки з ґанку. І ось найкумедніше те, що коли працівники контролю за тваринами нарешті його спіймали, то виявили, що чотирилапий зібрав УСІ мої зниклі пакунки в маленькому куточку за будинком, ніби "колекціонуючи" їх. Кожен предмет був там", — говорить британець.
Чоловік говорить, що йому стало незручно через звинувачення на адресу сусіда. Тому він вирішив перепросити в нього та спік йому печива, а за чаєм розповів тому всю історію. Від почутого сусід реготав аж до сліз.
"Тепер сусід приносить цьому собаці їсти, коли її бачить. З того часу посилки та пакунки вже не зникали", — резюмує чоловік.
Реакція соцмереж
Історія швидко зацікавила юзерів щодо незвичного повороту сюжету. Найбільше підтримки отримали такі репліки:
- "Поворот сюжету: сусід навчав бродячих собак красти пакунки по всьому району";
- "Мій кіт краде мої пакунки, де б я їх не залишив у будинку, і тягне під ліжко";
- "Варто прихистити собаку, дати їй іграшки та насолоджуватися її компанією";
- "Я не дуже вірю в цю історію, виглядає як фейк".
- "Хитрий пес. Дивно, що його так довго не ловили служба контролю за тваринами".
