Мужчина получил в наследство ключи от склада: содержимое может стоит тысячи долларов

Когда кинорежиссер и телепродюсер Виктор Ноймарк из США узнал о наследстве от своей бабушки, он и представить не мог, что речь идет не о деньгах или драгоценностях, а о почти двух тысячах мягких игрушек Beanie Babies.

После смерти родственницы в 2020 году Виктор получил ключи от склада во Флориде. Об этом пишет Newsweek.

Ноймарк вырос в Нью-Джерси, где проводил детство рядом с бабушкой Эллисон Фарли, которую ласково называл "Грэмс". Она сыграла ключевую роль в его воспитании, была доброй и щедрой, но всегда немного загадочной.

Бабушка увлекалась искусством, животными, головоломками и коллекционированием. Однако ее хобби не было на виду: лишь несколько рамок с бабочками на полках намекали на это.

После смерти Эллисон в 2020 году Виктор получил ключи от склада во Флориде. Открыв двери, он был поражен: десятки пластиковых контейнеров до потолка были заполнены игрушками Beanie Babies. Всего их оказалось 1936 штук.

"Это было море ярких цветов и тысячи крошечных черных глаз, глядящих на меня. Я содрогнулся, но был польщен, что она доверила их именно мне", — признался Ноймарк.

Beanie Babies были культовыми игрушками 1990-х Фото: newsweek

Beanie Babies были культовыми игрушками 1990-х, созданными бизнесменом Таем Уорнером. На пике популярности они составляли до 10% продаж на eBay. Сегодня редкие экземпляры могут стоить от 900 до 20 000 долларов (от 37 тысяч до 825 тысяч гривен), тогда как обычные ценятся меньше.

Ноймарк тщательно систематизировал коллекцию, выделил редкие экземпляры и даже консультировался с экспертами. Он подсчитал, что 65% коллекции — "обычные", 30% — среднего уровня, и лишь 5% можно назвать по-настоящему редкими.

Режиссер рассказал, что процесс сортировки коллекции стал для него "почти медитацией". Он создал таблицы, изучал каталоги и наслаждался моментами поиска редких экземпляров.

"Это был шанс снова почувствовать себя ближе к бабушке. Для нее коллекция была как огромная головоломка, и теперь я тоже собираю ее часть", — отметил он.

