Чоловік отримав у спадок ключі від складу: вміст може коштувати тисячі доларів

Коли кінорежисер і телепродюсер Віктор Ноймарк зі США дізнався про спадок від своєї бабусі, він і уявити не міг, що йдеться не про гроші чи коштовності, а про майже дві тисячі м'яких іграшок Beanie Babies.

Related video

Після смерті родички 2020 року Віктор отримав ключі від складу у Флориді. Про це пише Newsweek.

Ноймарк виріс у Нью-Джерсі, де проводив дитинство поруч із бабусею Еллісон Фарлі, яку ласкаво називав "Гремс". Вона зіграла ключову роль у його вихованні, була доброю і щедрою, але завжди трохи загадковою.

Бабуся захоплювалася мистецтвом, тваринами, головоломками та колекціонуванням. Однак її хобі не було на видноті: лише кілька рамок із метеликами на полицях натякали на це.

Після смерті Еллісон 2020 року Віктор отримав ключі від складу у Флориді. Відкривши двері, він був вражений: десятки пластикових контейнерів до стелі були заповнені іграшками Beanie Babies. Загалом їх виявилося 1936 штук.

"Це було море яскравих кольорів і тисячі крихітних чорних очей, що дивилися на мене. Я здригнувся, але був задоволений, що вона довірила їх саме мені", — зізнався Ноймарк.

Beanie Babies були культовими іграшками 1990-х Фото: newsweek

Beanie Babies були культовими іграшками 1990-х, створеними бізнесменом Таєм Ворнером. На піку популярності вони становили до 10% продажів на eBay. Сьогодні рідкісні екземпляри можуть коштувати від 900 до 20 000 доларів (від 37 тисяч до 825 тисяч гривень), тоді як звичайні цінуються менше.

Ноймарк ретельно систематизував колекцію, виділив рідкісні екземпляри та навіть консультувався з експертами. Він підрахував, що 65% колекції — "звичайні", 30% — середнього рівня, і лише 5% можна назвати по-справжньому рідкісними.

Режисер розповів, що процес сортування колекції став для нього "майже медитацією". Він створив таблиці, вивчав каталоги й насолоджувався моментами пошуку рідкісних екземплярів.

"Це був шанс знову відчути себе ближче до бабусі. Для неї колекція була як величезна головоломка, і тепер я теж збираю її частину", — зазначив він.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина помітила за старою картиною несподіваний "скарб". Пристрасна прихильниця економних покупок Даніель Роуз зі США поділилася незвичайним відкриттям після візиту в комісійний магазин.

Також стало відомо, що чоловік купив прикрасу за $5 і дізнався, що вона коштує в сотні разів дорожче. Як з'ясувалося пізніше, це була каблучка з опалом із 9-каратного золота вагою 15 грамів.