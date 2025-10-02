Неравнодушный мужчина спас котика из ловушки, но малого ждал "разбор полетов" (видео)

Один мужчина снял котика с камня на берегу моря, после чего передал пушистого его маме. Но она была не в восторге от действий малого, после чего решила провести "урок воспитания".

Кошка зарычала на малого, который вынужден был забиться в углу из-за реакции мамы, как это видно на опубликованном ролике в Reddit.

Видео с воспитательной работой мамы стало вирусным — набрало более 61 тыс. реакций. На видео заметно, что неравнодушный мужчина спас малого, который странным образом оказался на камне возле береговой линии.

Неизвестный решил приставить доску и вытащил пушистого из ловушки. После чего он вернул спасенного котика к его маме, которая сначала проверила, все ли в порядке с сыном.

Однако потом малыша ждал "разбор полетов": кошка зарычала на малого явно за его безрассудный поступок. Судя по выражению лица пушистого, он понял, что мама явно не шутит.

"Сначала мама проверила — он в порядке — дальше отчитала его", — говорится в подписи к видео.

Пока точно неизвестно, где и когда были сняты эти кадры. Пользователи убеждены, что ролик был снят в одной из стран Азии.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео, пользователи посочувствовали малышу и с пониманием отнеслись к действиям кошки. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Обычно порка происходит дома. Она, видимо, была настолько зла, что сделала исключение";

"Однажды я закричал: "Ай! Ты меня ущипнула!". В очереди, в супермаркете. Тот взгляд и улыбка... я понял, что мне конец";

"Оооо, малыш, подожди только, пока мы придем домой. Ты сильно удивишься, если думаешь, что на этом только все";

"О, мое сладкое дитя. Тебе не больно? Да? Так какого черта ты туда полез, а? Сейчас ты мне все расскажешь!";

"Некоторые вещи действительно универсальны".

