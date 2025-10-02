Неравнодушный мужчина спас котика из ловушки, но малого ждал "разбор полетов" (видео)
Один мужчина снял котика с камня на берегу моря, после чего передал пушистого его маме. Но она была не в восторге от действий малого, после чего решила провести "урок воспитания".
Кошка зарычала на малого, который вынужден был забиться в углу из-за реакции мамы, как это видно на опубликованном ролике в Reddit.
Видео с воспитательной работой мамы стало вирусным — набрало более 61 тыс. реакций. На видео заметно, что неравнодушный мужчина спас малого, который странным образом оказался на камне возле береговой линии.
Неизвестный решил приставить доску и вытащил пушистого из ловушки. После чего он вернул спасенного котика к его маме, которая сначала проверила, все ли в порядке с сыном.
Однако потом малыша ждал "разбор полетов": кошка зарычала на малого явно за его безрассудный поступок. Судя по выражению лица пушистого, он понял, что мама явно не шутит.
"Сначала мама проверила — он в порядке — дальше отчитала его", — говорится в подписи к видео.
Пока точно неизвестно, где и когда были сняты эти кадры. Пользователи убеждены, что ролик был снят в одной из стран Азии.
Реакция соцсетей
В комментариях к вирусному видео, пользователи посочувствовали малышу и с пониманием отнеслись к действиям кошки. Больше всего поддержки получили такие реплики:
- "Обычно порка происходит дома. Она, видимо, была настолько зла, что сделала исключение";
- "Однажды я закричал: "Ай! Ты меня ущипнула!". В очереди, в супермаркете. Тот взгляд и улыбка... я понял, что мне конец";
- "Оооо, малыш, подожди только, пока мы придем домой. Ты сильно удивишься, если думаешь, что на этом только все";
- "О, мое сладкое дитя. Тебе не больно? Да? Так какого черта ты туда полез, а? Сейчас ты мне все расскажешь!";
- "Некоторые вещи действительно универсальны".
Ранее Фокус рассказывал о том, как кот-альпинист пытался преодолеть подоконник. Результат поразил сеть тем, как четырехлапая издает разнообразные шумы во время разных эпизодов жизни.
Впоследствии стало известно, что точные предсказания кота напугали его владелицу. 46-летняя американка Эмили Кук из штат Вашингтон обнаружила у своего семилетнего кота Коула склонность к предсказаниям.