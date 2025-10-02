Небайдужий чоловік врятував котика з пастки, але на малого чекав "розбір польотів" (відео)

Один чоловік зняв котика з каменю на березі моря, після чого передав пухнастого його мамі. Та вона була не в захваті від дій малого, після чого вирішила провести "урок виховання".

Кішка загарчала на малого, який змушений був забитися в кутку через реакцію мами, як це видно на опублікованому ролику в Reddit.

Відео з виховною роботою мами стало вірусним — набрало понад 61 тис. реакцій. На відео помітно, що небайдужий чоловік урятував малого, який дивним чином опинився на каменюці біля берегової лінії.

Невідомий вирішив приставити дошку та витягнув пухнастого з пастки. Після чого він повернув врятованого котика до його мами, яка спочатку перевірила, чи все в порядку з сином.

Однак потім на малого чекав "розбір польотів": кішка загарчала на малого явно за його безрозсудний вчинок. Судячи з виразу обличчя пухнастого, він зрозумів, що мама явно не жартує.

"Спочатку мама перевірила — він у порядку — далі відчитала його", — йдеться в підписі до відео.

Наразі точно невідомо, де та коли були зняті ці кадри. Користувачі переконані, що ролик було знято в одній з країн Азії.

У коментарях до вірусного відео, юзери поспівчували малюку та з розумінням поставилися до дій кішки. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Зазвичай прочуханка відбувається вдома. Вона, мабуть, була настільки зла, що зробила виняток";

"Одного разу я закричав: "Ай! Ти мене щипнула!". У черзі, в супермаркеті. Той погляд і усмішка… я зрозумів, що мені кінець";

"Ооо, малий, зачекай тільки, поки ми прийдемо додому. Ти сильно здивуєшся, якщо думаєш, що на цьому лише все";

"О, моє солодке дитя. Тобі не боляче? Так? То якого чорта ти туди поліз, а? Зараз ти мені все розкажеш!";

"Деякі речі справді універсальні".

