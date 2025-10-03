Чихуахуа поймали на подозрительных движениях: владелица раскрыла тайну облизывания губ (видео)

В городе Нью-Йорк (США) владелица собаки породы чихуахуа зафиксировала забавный случай со своим питомцем. Пес по имени Чико был пойман на подозрительном облизывании губ, а причина оказалась неожиданной.

Как сообщает Newsweek, владелица заметила странное поведение своей собаки. Чико постоянно облизывал губы, что вызвало подозрения. Держа животное на руках, женщина обнаружила пустую обертку от конфеты Reese's Cup.

Владелица нашла непосредственное доказательство "преступления" — обертку от шоколадной конфеты. Это объяснило, почему пес не мог прекратить облизывать мордочку — он пытался съесть остатки лакомства.

Компрометирующие движения Чико

Видео с компрометирующими кадрами было опубликовано в TikTok на аккаунте @chico.and.eva. За короткое время запись набрала более 2,3 миллиона просмотров и получила более 412 тысяч 800 лайков. Пользователи активно комментировали выходку собаки.

"То, как они облизывают свои щипцы, всегда выдает, что они съели что-то, чего не следовало есть", — написал один из пользователей. Другой в шутку отметил: "Он тебе хотя бы немного оставил".

Newsweek обратился к владельцам Чико за комментарием, но детали инцидента не удалось проверить независимо. По словам автора видео, собака использовала стул как трамплин, чтобы добраться до конфет на столе.

Американский кинологический клуб отмечает осторожность кормления собак арахисовой пастой.

"Арахисовая паста в целом безопасна для собак, но только в умеренных количествах", — отмечают эксперты организации. Они рекомендуют использовать несоленые варианты без добавления ксилита.

PetMD предупреждает об опасности шоколада для животных.

"Шоколад содержит токсичные химические вещества, такие как теобромин и кофеин, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем", — говорится на сайте ветеринарной службы. Симптомы отравления включают рвоту, диарею и тремор.

