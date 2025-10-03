Чихуахуа зловили на підозрілих рухах: власниця розкрила таємницю облизування губ (відео)

У місті Нью-Йорк (США) власниця собаки породи чихуахуа зафіксувала кумедний випадок зі своїм вихованцем. Пес на ім'я Чіко був спійманий на підозрілому облизуванні губ, а причина виявилася несподіваною.

Як повідомляє Newsweek, власниця помітила дивну поведінку свого собаки. Чіко постійно облизував губи, що викликало підозри. Тримаючи тварину на руках, жінка виявила порожню обгортку від цукерки Reese's Cup.

Власниця знайшла безпосередній доказ "злочину" — обгортку від шоколадної цукерки. Це пояснило, чому пес не міг припинити облизувати мордочку — він намагався з'їсти залишки ласощів.

Компроментуючі рухи Чіко

Відео з компрометуючими кадрами було опубліковане в TikTok на акаунті @chico.and.eva. За короткий час запис набрав понад 2,3 мільйона переглядів і отримав понад 412 тисяч 800 вподобань. Користувачі активно коментували витівку собаки.

"Те, як вони облизують свої щипці, завжди видає, що вони з'їли щось, чого не слід було їсти", — написав один з користувачів. Інший жартома зазначив: "Він тобі хоча б трохи залишив".

Newsweek звернувся до власників Чіко за коментарем, але деталі інциденту не вдалося перевірити незалежно. За словами автора відео, собака використала стілець як трамплін, щоб дістатися до цукерок на столі.

Американський кінологічний клуб наголошує на обережності годування собак арахісовою пастою.

"Арахісова паста загалом безпечна для собак, але лише в помірних кількостях", — зазначають експерти організації. Вони рекомендують використовувати несолені варіанти без додавання ксиліту.

PetMD попереджає про небезпеку шоколаду для тварин.

"Шоколад містить токсичні хімічні речовини, такі як теобромін і кофеїн, які можуть спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям", — йдеться на сайті ветеринарної служби. Симптоми отруєння включають блювоту, діарею та тремор.

