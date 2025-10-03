Женщина устанавливает елку на праздники в сентябре и отвечает хейтерам тремя словами (фото)

Британка и мама двоих детей Кейт имеет традицию наряжать елку в начале октября, что вызвало шквал критики в ее адрес. Однако женщина отвечает своим хейтерам с помощью трех слов.

Она отвечает, что "надо будет собой" и призывает людей чаще принимать факт счастья в жизни, говорится в ролике женщины в TikTok.

Короткое видео британки стало популярным — набрало почти 160 тыс. просмотров. На кадрах заметно, что женщина снимала свой серебряно-белый рождественский елочный декор со снежинками, ангельскими крыльями, серебряными подарками и другими украшениями.

Также можно было увидеть и саму елку, которая имела прекрасный вид в этом декоре. Несмотря на критику, Кейт спокойно реагирует на упреки и говорит следующее:

"Делай то, что делает тебя счастливым, жизнь одна — живи ее", добавив эмодзи мира, чтобы показать, что критика ее не останавливает.

В ответ на пост женщины, магазин John Lewis полюбил пост женщины и поблагодарил за это. В ответ женщина спросила, есть ли в этом заведении рождественские вещи, ведь при наличии она "приду уже завтра".

Реакция сети

В комментариях к видео, женщину поддержали пользователи относительно идеи раньше ставить елку. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Шикарно! Вот если бы еще мой муж слушал бы...";

"Ну это рановато, как по мне. Я ставлю ее где-то за месяц до Рождества";

"Создай себе настроение сам, тут согласен";

"Праздники праздниками, но думаю, что можно устроить хорошее настроение иначе".

