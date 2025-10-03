Жінка встановлює ялинку на свята у вересні та відповідає гейтерам трьома словами (фото)

Британка і мама двох дітей Кейт має традицію наряджати ялинку на початку жовтня, що викликало шквал критики на її адресу. Однак жінка відповідає своїм гейтерам за допомогою трьох слів.

Вона відповідає, що "треба буде собою" та закликає людей частіше приймати факт щастя в житті, йдеться в ролику жінки в TikTok.

Коротке відео британки стало популярним — набрало майже 160 тис. переглядів. На кадрах помітно, що жінка знімала свій срібно-білий різдвяний ялинковий декор із сніжинками, янгольськими крилами, срібними подарунками та іншими прикрасами.

Також можна було побачити й саму ялинку, яка мала чудовий вигляд у цьому декорі. Попри критику, Кейт спокійно реагує на закиди та говорить наступне:

"Роби те, що робить тебе щасливим, життя одне — живи його", додавши емодзі миру, щоб показати, що критика її не зупиняє.

У відповідь на пост жінки, магазин John Lewis вподобав пост жінки та подякував за це. У відповідь жінка запитала, чи в цьому закладі різдвяні речі, адже за наявності вона "прийду вже завтра".

Реакція мережі

У коментарях до відео, жінку підтримали користувачі щодо ідеї раніше ставити ялинку. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Шикарно! От якби ще мій чоловік слухав би…";

"Ну це ранувато, як на мене. Я ставлю її десь за місяць до Різдва";

"Створи собі настрій сам, тут згоден";

"Свята святами, але думаю, що можна влаштувати гарний настрій інакше".

