Подружка невесты исчезла за неделю до церемонии: причина удивила гостей

Подружка невесты, которая была ее лучшей подругой, отказалась участвовать в праздновании всего за неделю до церемонии. Причина конфликта заставила сеть разделиться на два лагеря.

Оказывается, что недоразумение между женщинами вызвал цвет платья подружки невесты, говорится в заметке героини истории в Reddit.

По словам двоюродной сестры невесты, девушка отказалась идти по проходу, так как считает, что выбранный оттенок "не ее цвет" и он "испортит фотографии". Невеста оказалась в стрессе, ведь подруга уже потратилась на обувь, поездку и вечеринку перед свадьбой.

Оказалось, что подружка невесты "просто выбрасывает все это", отказавшись от своей роли. При этом выбранный цвет — обычный темно-синий (navy blue) — согласовали еще несколько месяцев назад.

Горе-подружка провела примерку, заказала платья и согласовала другие аксессуары. Поэтому когда подружка внезапно вернула платье и заявила, что не будет участвовать, все были удивлены.

"Невеста сначала подумала, что это шутка. Но нет. Никаких скандалов, никаких ссор — просто тихий отказ из-за цвета", — написала автор поста.

Реакция сети

В комментариях большинство пользователей отметили, что дело, скорее всего, не в платье. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Очевидно, цвет — лишь предлог. Есть другая причина, почему она хочет выйти со свадьбы".

"Здесь что-то гораздо серьезнее".

"Ноль шансов, что все из-за оттенка. Либо подружка скрывает настоящую причину, либо невеста не рассказывает всего".

