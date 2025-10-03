Подружка нареченої зникла за тиждень до церемонії: причина здивувала гостей

Подружка нареченої, яка була її найкращою подругою, відмовилася брати участь у святкуванні всього за тиждень до церемонії. Причина конфлікту змусила мережу розділитися на два табори.

Виявляється, що непорозуміння між жінками причинив колір сукні подружки нареченої, йдеться в дописі героїні історії в Reddit.

За словами двоюрідної сестри нареченої, дівчина відмовилася йти по проходу, бо вважає, що обраний відтінок "не її колір" і він "зіпсує фотографії". Наречена опинилася у стресі, адже подруга вже витратилася на взуття, поїздку та вечірку перед весіллям.

Виявилося, що подружка нареченої "просто викидає все це", відмовившись від своєї ролі. При цьому обраний колір — звичайний темно-синій (navy blue) — погодили ще кілька місяців тому.

Горе-подружка провела примірку, замовила сукні та погодила інші аксесуари. Тож коли подружка раптово повернула сукню і заявила, що не братиме участь, усі були здивовані.

"Наречена спочатку подумала, що це жарт. Але ні. Ніяких скандалів, ніяких сварок — просто тиха відмова через колір", — написала авторка посту.

Реакція мережі

У коментарях більшість користувачів зазначили, що справа, найімовірніше, не в сукні. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Очевидно, колір — лише привід. Є інша причина, чому вона хоче вийти з весілля".

"Тут щось набагато серйозніше".

"Нуль шансів, що все через відтінок. Або подружка приховує справжню причину, або наречена не розповідає всього".

